Riyad'da Filistin Zirvesi Gerçekleştirildi! Acil Ateşkes ve Soruşturma Talebinde Bulunuldu

İsrail'in Filistin halkına saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir zirve yapıldı.

Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuşan liderler, artık konuşma değil eylem zamanı olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İslam ülkelerine 'Gelin gücümüzü kullanalım' diye seslendi. Siyonizme karşı yöntem değiştirerek her türlü siyasi araca başvurulması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze için artık 'konuşma değil eylem gerektiğini' kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde ise acil ateşkes ve soruşturma talebinde bulunuldu.

Ancak bölgenin güvenlik ve huzur sigortası Türkiye-Suriye’nin özellikle askeri sahada iş ve güç birliği...

Türkiye'nin acilen Suriye ile askeri iş birliği talep etmesi oldukça önemli.