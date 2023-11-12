Riyad'da Filistin Zirvesi Gerçekleştirildi! Acil Ateşkes ve Soruşturma Talebinde Bulunuldu

İsrail'in Filistin halkına saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" sonrası ortak açıklama paylaşıldı. Acil ateşkes ve soruşturma talebinde bulunuldu.

Son Güncelleme:

İsrail'in Filistin halkına saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir zirve yapıldı.

Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuşan liderler, artık konuşma değil eylem zamanı olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İslam ülkelerine 'Gelin gücümüzü kullanalım' diye seslendi. Siyonizme karşı yöntem değiştirerek her türlü siyasi araca başvurulması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze için artık 'konuşma değil eylem gerektiğini' kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde ise acil ateşkes ve soruşturma talebinde bulunuldu.

Ancak bölgenin güvenlik ve huzur sigortası Türkiye-Suriye’nin özellikle askeri sahada iş ve güç birliği...

Türkiye'nin acilen Suriye ile askeri iş birliği talep etmesi oldukça önemli.

Halklar Filistin İçin Meydanlara Çıktı! Dünyanın Dört Bir Yanında Eylemler DüzenlendiHalklar Filistin İçin Meydanlara Çıktı! Dünyanın Dört Bir Yanında Eylemler DüzenlendiDünya
# Uluslararası İslam İşbirliği Teşkilatı # Arap Ligi Zirvesi # israil # filistin
Çok Okunanlar
İsrail Askerlerine Kahve Mi Gönderildi?
İsrail Askerlerine Kahve Mi Gönderildi?
Akdeniz'de ABD Askeri Uçağı Düştü!
Akdeniz'de ABD Askeri Uçağı Düştü!
DEAŞ'ın Bomba Uzmanı İstanbul'da Yakalandı!
DEAŞ'ın Bomba Uzmanı İstanbul'da Yakalandı!
12 İlde Dev PKK Operasyonu!
12 İlde Dev PKK Operasyonu!
Bursa'da 10 Katlı Bina Alev Alev Yandı
Bursa'da 10 Katlı Bina Alev Alev Yandı
Öne Çıkanlar Şi Cinping, Biden ile görüşecek! Görüşme öncesi son durumu Çin'den Kibele Su Taşçı aktardı! Şi Cinping, Biden ile görüşecek! Görüşme öncesi son durumu Çin'den Kibele Su Taşçı aktardı! Çiya Tohumu Faydaları ve Tarifleri Çiya Tohumu Faydaları ve Tarifleri