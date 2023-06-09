Şaban Sevinç ve Enver Aysever arasında Ali Yerlikaya tartışması

Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve Enver Aysever arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Sevinç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Aybüke Yalçın" paylaşımını alıntılayarak, "Ben yeni İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı çok sevdim. Twitleri insan kokuyor. Yolu hep açık olsun" demesiyle başladı.

Ben yeni İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı çok sevdim.

Twitleri insan kokuyor.

Yolu hep açık olsun https://t.co/iFizkC5U4B — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) June 9, 2023

AYSEVER TEPKİ GÖSTERDİ

Enver Aysever, Şaban Sevinç'in bu paylaşımına tepki gösterdi. Aysever, Şaban Sevinç'in paylaşımını alıntılayarak, "O kadar güzel bir dönem ki iyi ki seçim yenilgisi oldu da herkesi anlamaya başladı geniş kesimler. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

O kadar güzel bir dönem ki iyi ki seçim yenilgisi oldu da herkesi anlamaya başladı geniş kesimler.

Yolu açık olsun. https://t.co/Edym2ZioHr — Enver Aysever (@enveraysevera) June 9, 2023

Bu ifadelerin üzerine Şaban Sevinç'ten Enver Aysever'e cevap gecikmedi. Sevinç, "Ben seni Halk TV’de işe alan aynı kişiyim. Merak etme değişmeye niyetim yok." ifadelerini kullandı.

Ben seni Halk TV’de işe alan aynı kişiyim. Merak etme değişmeye niyetim yok. https://t.co/GUDfWouy1J — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) June 9, 2023

Aysever ise, Sevinç'e karşılık olarak, "Allah razı olsun da, maaşım kaç liraydı, nereye yattı, sigortam var mıydı patron? İş deyince." ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç ise, "İstersen finans modelini anlatmayayım. Ama istersen anlatabilirim de..." şeklinde karşılık verdi.

Aysever ise, "Ben sana güveniyorum, eminim sağlıklı bir yöntem vardır. Ben gönüllü çalıştım diye biliyorum ama ödenen para varsa gidip alayım." dedi.