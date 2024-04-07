Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de "jakuzi" açıklaması

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü döneminde, belediye binasının başkanlık katına "jakuzi" yapıldığı iddiaları sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şeyma Döğücü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve konuyu yargıya taşıyacağını bildirerek, "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan." demişti.

ALPER YEĞİN'DEN DE "JAKUZİ" AÇIKLAMASI GELDİ

Konuyla ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Alper Yeğin, Şeyma Döğücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmadığını belirtti.

Kamuoyuna bilgilendirme başlığıyla paylaşımda bulunan Alper Yeğin, açıklamasında, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Saygılar.." ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna bilgilendirme;



Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak ; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak… https://t.co/3J0HckfgVK — Alper Yeğin (@alperyegin_) April 7, 2024

ESKİ SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ERDEM'DEN DE AÇIKLAMA

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in "Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" sözleriyle hedef aldığı İsmail Erdem de Twitter hesabından iddialara yanıt verdi.

İsmail Erdem, "Sancaktepe belediye binasını 2017'de yaptıran ve hizmete alan biziz. Yalan ve iftiralara alışkın zavallılar, kirlenmiş ruh halleriyle tezgah peşindeler. Başkanlık katı denilen yer, binanın çatı arası kattır. Başkanlık makamı vardır, toplantı odası (yönetim odası) var, halkla ilişkiler odası, misafir bekleme salonu, özel kalem odası, başkanlık danışman birim odaları, mesciti ve 20 metre kare mutfak... Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira. Yalancının mumu ne zaman söner bunu milletimize havale ediyoruz. Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe belediye binası da Sancaktepe halkınındır." dedi.