Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den "jakuzi" iddiasıyla ilgili açıklama

Sancaktepe Belediye Başkanlığı binasında, başkanlık katında jakuzi bulunduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu iddialarla ilgili Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den açıklama geldi. Şeyma Döğücü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını ve konuyu yargıta taşıyacağını bildiren Şeyma Döğücü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan.