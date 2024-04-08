Sancaktepe'deki "jakuzi" tartışması yargıda

İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'ndeki "jakuzi" tartışması, yargıya taşındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili olarak resen soruşturma başlattı.

Sancaktepe'deki "jakuzi" tartışması yargıda

16 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Sancaktepe Belediyesi'ndeki "jakuzi" iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı.

CHP’nin seçim kampanya direktörü Necati Özkan belediye binasındaki başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğunu, içinde jakuzi ve yemek odaları bulunduğunu iddia etmişti.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medyada gündem olan iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,sosyal medyadaki paylaşımları inceledi. Ardından da Türk Ceza Kanunu'nun "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesini içeren maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

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# jakuzi # Sancaktepe # chp # Şeyma Döğücü
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