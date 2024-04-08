YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul bu kapsamda, bugünkü toplantısında, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'oyların yeniden sayılması', 'geçersiz oyların sayılması' ve 'seçimin yenilenmesi' yönündeki taleplerini reddetti.

YSK'nın verdiği diğer kararlar şu şekilde: