Şanlıurfa'da aranan 24 kişi yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda aranan 24 şüpheli yakalandı. Aranan kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor...
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce yapılan uygulamalarda, 8 bin 278 kişinin sorgulaması yapıldı, 4 bin 773 araç, 24 motosiklet denetlendi. Uygulamada, aranan 24 şüpheli ile 18 yoklama kaçağı yakalandı, çalınan 1 araç ve 1 motosiklet bulundu.
Çalışma kapsamında 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde 2 milyon 541 bin 980 lira cezai işlem uygulandı, 20 araç trafikten men edildi.