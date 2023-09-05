Soçi başlıkları önemli! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de yapılacak kabine toplantısına başkanlık edecek. Ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Soçi başlıkları önemli! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de yapılacak kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.

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KABİNE GÜNDEMLERİ

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor. 

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.

 ORTA VADELİ PROGRAM MERAK EDİLİYOR

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

# cumhurbaşkanlığı # erdoğan # Soçi
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