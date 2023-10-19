Spor Dünyası Filistin İçin Tek Yürek

Spor dünyası Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmadı. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüpler ve sporcular Filistin için yardım çağrısında bulundu.

Spor Dünyasından Filistin'e Destek Mesajları

Galatasaray Spor Kulübü paylaşımında logosunu karartarak "Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz "dedi. Galatasaray oyuncusu Kerem Aktürkoğlu de paylaştığı video ile gösterdi tepkisini. "Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım" vurgusu yaptı. Fenerbahçe ise "Savaş son bulsun! " sloganıyla çağrı yaptı. Siyah Beyazlı takım Beşiktaş "Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz "ifadelerini kullandı. Trabzonspor da "Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini ifade ederek Gazze için hazırlanmış özel bir poster paylaştı.Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta oynanacak futbol müsabakalarına takımların siyah bant ile çıkacağını ve maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Avrupa'da Filistin'e Destek Verenler Kadro Dışı Bırakılıyor

Öte yandan Avrupa futbolunda ise peş peşe skandal haberler gelmeye başladı. Fransa ve Almanya'da Filistin'e destek mesajı paylaşan oyuncular kadro dışı bırakılıyor.