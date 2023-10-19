Azerbaycan'dan Filistin'e Destek! Dünya'da Filistin İçin Diplomasi Trafiği

Rusya, İran, Çin ve Türkiye; Filistin mücadelesine destek için diplomasi trafiği sürüyor. Filistin halkının tam bağımsızlık mücadelesine bir destek de Azerbaycan’dan geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “Filistin halkının devlet olma mücadelesini destekliyoruz” dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'de savaş suçu işlediğini kaydetti. Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı ile ilgili uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

Rusya’da ise Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri ve garantörlük önerisi gündemdeydi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin’in Türkiye’nin garantörlük önerisinde sıcak baktığını söyledi. Lavrov, “Biz de bunu dikkate almak için işbirliği yapmaya hazır olacağız” diye konuştu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze’ye yardım gönderdi. 27 ton insani yardım taşıyan uçağın bu sabah Mısır'a doğru hareket etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mısır’a seslendi. Kahire yönetiminden sınır kapılarını açmasını istedi. Birlemiş Milletleri ise çok sert bir dille eleştirdi.

Reisi’nin tepkisini nedeni BMGK’da yapılan görüşmelerin yine takınmasınaydı. işlevsiz yapısındaydı. Çünkü ABD, barış ve ateşkes girişimleri bir kez daha engelledi. Brezilya'nın insani yardımların ulaşması için Gazze’de çatışmalara ara verilmesini öngören tasarıyı veto etti.

ABD ve Batı cephesi İsrail’i kucaklamaya, eylemlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Şimdi de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’deydi. Sunak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.