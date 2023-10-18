ABD Filistinlilere İnsani Yardım Teklifini BMGK'de Veto Etti

İsrail'in işgal ve katliamlarına koşulsuz destek veren ABD, Brezilya'nın Gazze'ye insani yardım önerisini Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda reddetti.

ABD Filistinlilere İnsani Yardım Teklifini BMGK'de Veto Etti

Brezilya, Birleşmiş Milletler'e Gazze'ye insani yardım önerisi sundu.

Gazze'deki milyonlarca Filistinli için insani yardım önerisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edildi.

Yardım önerisini tek veto eden ülke ABD olmasına rağmen, öneri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde reddedildi.

Öte yandan ABD, İsrail’e savunma yardımlarını arttıracağını açıkladı.

# Birleşmiş milletler # abd # filistin
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