TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Meclis Başkanı ile görüştü!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Küba Parlamento Binası Capitolio'da, Hernandez tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Kurtulmuş ve Hernandez heyetlerini takdim etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Hernandez baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ve Küba halklarının birçok bakımdan benzerlik gösterdiğini, mesafeler uzak olmasına rağmen özelikle son yıllarda her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilerin her anlamda artmasına yarar sağladığını belirtti.

"KÜBA İLE ORTAK ÇALIŞMALAR İÇERİSİNDE YER ALIYORUZ"

Türkiye'den "meclis başkanı" düzeyinde ilk ziyareti kendisinin gerçekleştirdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Karşılıklı olarak hükümetler arasındaki ilişkilerin olumlu seyrine meclisler olarak da katkıda bulunmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede dostluk gruplarının karşılıklı temaslarında büyük fayda olduğu gibi çok taraflı platformlarda Küba ile ortak çalışmalar içerisinde yer alıyoruz." diye konuştu.

Parlamentolar arası yakınlaşmanın doğrudan doğruya halklar arasında yakınlaşmayı da sağlayan önemli diplomatik bir araç olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Küba devriminin 65. yılı dolayısıyla tebriklerimizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yılını idrak ediyoruz. Bu ziyaretimizin bu yıl dönümüne denk gelmiş olmasını da ayrıca önemsediğimizi bildirmek isterim." şeklinde konuştu.

"YAKIN TEMASLARI ARTIRMAYA BÜYÜK HEDEF ATFEDİYORUZ"

Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda dünyanın farklı bölgeleriyle çok yakın ilişkiler geliştirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yeniden Asya girişimimizde, Afrika ülkeleriyle olan kazan kazan prensibi içerisindeki ilişkilerimizde, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ilişkilerimizde dost ve kardeş ülkelerle yakın temasları artırmaya büyük önem atfediyoruz. Saydığım bu bölgelerde ve dünyanın başka tarafındaki gelişmelerde maalesef dünya halkları kolonyalist dönemden kalma çok ağır hatıralara sahiptir. Özellikle Batılı ülkeler Asya'nın, Afrika'nın Latin Amerika'nın halklarına karşı hep üstten bir bakışla, hep onları terbiye etme anlayışıyla hareket etmiştir. Biz diyoruz ki, elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber birlikte, kazan kazan prensibi çerçevesinde halklarımızın gelişmesi için müşterek bir çabanın içerisinde olalım. Bu çerçevede Karayipler ve Latin Amerika'da önemli bir müttefik olarak gördüğümüz Küba ile işbirliğini her alanda geliştirmeye hazır olduğumuzu biliyorsunuz. Özellikle tarım, enerji ve turizm alanları başta olmak üzere birçok alanda Küba ve Türkiye arasında işbirliği potansiyeli mevcuttur. Türk iş adamlarının Küba'da yatırım yapma konusunda fevkalade istekli olduklarını biliyoruz. Bu çerçevede Küba'da iş yapma imkanlarının özendirilmesi konusunda Küba hükümetinden, Küba meclisinden önemli çabalar beklediğimizi ifade etmek isterim."

Kurtulmuş, TİKA üzerinden de Küba’daki bazı ekonomik kalkınma projelerine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

İŞGALCİ İSRAİL SALDIRILARI KARŞISINDA KÜBA, GAZZE'NİN YANINDA!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığını ifade ederek, Küba halkının Gazze halkının yanında yer alarak, ortaya koyduğu dayanışma ve işbirliği için şükranlarını dile getiren Kurtulmuş, Gazze’de yaşananların siyaset, ırk, inanç farklılıklarının çok ötesinde insani bir mesele olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, "Gönlünde insanlıktan eseri olan, insaf ve vicdanı olan hiçbir kimse ve hiçbir kurum bu katliama seyirci kalamaz, bu katliamı yapanların önünü açmaz. Ortadaki tablo çok ağırdır. 35 bin insan şimdiden ölmüştür. 80 bine yakın yaralı olduğu biliniyor. Maalesef ölenlerin, yaralananların yüzde 70’i kadın ve çocuktur." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Gazze'deki insanlık dışı saldırılardan sadece İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesini sorumlu tutmanın yeterli olmayacağını belirterek, "İsrail hükümetinin dışında; onlara destek olanlar, yapılan bu zulümlere seyirci kalanlar da tarih önünde aynı derecede sorumludur. Artık iki devletli çözümden başka bir yol olmadığı görülmüştür. Başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarında, tam manasıyla egemen bir Filistin devleti eninde sonunda mutlaka kurulacaktır." dedi.

Gazze’deki ağır insanlık suçunun, mevcut dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkansız olduğunu kesin bir şekilde gösterdiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünya sistemi hiçbir sorunu çözme yeteneğine artık sahip değildir. Yeni bir küresel, siyasal mimariye ihtiyaç vardır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünya sisteminin yeniden yapılandırılması zarurettir. Yeni sistemin de iki temel ayağı olmalıdır. Bunlardan birisi bütün insanların yaratılışta eşitliği prensibidir. Hiçbir milletin bir diğerine karşı üstünlüğü yoktur. İkinci temel prensip devletlerin egemenlikte eşitliğidir. Egemenlik konusunda büyük devlet, küçük devlet farkı yoktur. Biz, onun için yıllardır bütün uluslararası platformlarda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek yeni bir sistem kurulmasının gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Gazze’de yaşanan ağır insanlık suçları, bu büyük dram hepimizin sorumluluklarını artırmıştır. Bu noktada yeni bir dünyanın kurulabilmesi için müşterek çalışmaya hazırız ve her alanda bu çalışmalarımızı artırmamız gerekir.”

Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Hernandez de TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Küba’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke işbirliğinin halkları birbirine yaklaştırdığını dile getiren Hernandez, karşılıklı ziyaretlerle parlamentolar arası işbirliğini de artırmayı arzuladıklarını bildirdi.