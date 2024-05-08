Fenerbahçe Final-Four'da! Uzun yıllar unutulmayacak maç

Ve Fenerbahçe Euroleague'de adını Final-Four'a yazdırdı... Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.

Fenerbahçe Final-Four'da! Uzun yıllar unutulmayacak maç

Fenerbahçe Beko, THY Euroeleague play-off çeyrek finali son maçında Monaco'ya konuk oldu. Maçı uzatmalarda 80-79 kazanan Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 yaparak Final Four'a yükseldi.


Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.

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