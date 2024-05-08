Alkol masasında kavga çıktı! 1 kişi ağır yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi, kırılan şişe ile boğazından ağır yaralandı.

Alkol masasında kavga çıktı! 1 kişi ağır yaralandı!
Editör: Metehan Gül

Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Kerimağa Sokak'ta meydana geldi.

Kemal A. (39) ve Osman Y. (58) kurdukları masada birlikte alkol almaya başladı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şahıslar birbirini darp etmeye başladı. Duruma öfkelenen Kemal A., elindeki alkol şişesini kırarak arkadaşı Osman Y.'yi boğazından ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşlar şahısları ayırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Alkol masasında kavga çıktı! 1 kişi ağır yaralandı! - Resim : 1

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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