TBMM'de Bütçe Maratonu Başlıyor! 2024 Yılı Bütçesi Görüşülecek

Meclis bu hafta yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. 2024 Bütçe Teklifi, Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. 14 gün sürecek görüşmelerde Meclis Genel Kurul, hafta sonu da dahil kesintisiz çalışıcak.

TBMM'de Bütçe Maratonu Başlıyor! 2024 Yılı Bütçesi Görüşülecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu başlıyor. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, pazartesi günü açılış konuşmaları ile başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 24 Aralık'a kadar devam edecek.

Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek. İkinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri sürecinde başka kanun gündeme alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

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# tbmm # Bütçe görüşmeleri # meclis genel kurul
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