TBMM'de Bütçe Maratonu Başlıyor! 2024 Yılı Bütçesi Görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu başlıyor. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, pazartesi günü açılış konuşmaları ile başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 24 Aralık'a kadar devam edecek.

Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek. İkinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri sürecinde başka kanun gündeme alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.