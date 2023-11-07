TBMM'den İsrail'i Boykot Kararı! O Ürünler Meclis'te Satılmayacak

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.

Türkiye ve İsrail arasında 2022'deki ticaret hacmi 2022’de 8,91 milyar dolara kadar çıktı.

Vatan Partisi Yaptırım Demişti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Filistin-İsrail savaşı başladığında yazılı bir açıklama yapmıştı. "Dayanışma lafla olmaz" diyen Perinçek, İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini söylemişti. Perinçek, "“İsrail ile yaptırımlardan başlayarak Filistin direnişine her alanda, silah kullanmak dahil, yardım ve dayanışmaya uzanan uygulamalarda Türkiye örnek olmalı." ifadelerini kullanmıştı.