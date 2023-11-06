İsrail Yazılımları Banka ve Kamu Kurumlarında Kullanılıyor! "En Büyük Boykot Bu Ürünleri Millileştirmektir"

Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan, İsrail yazılımlarının Türk bankaları ve kamu kurumlarında kullanıldığını belirtti. Kadan, bir bankanın Baş Teknoloji Yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi aktararak, "İsrail'e en büyük boykot, bu ürünleri hızla millileştirmek olur!" dedi.

İsrail Yazılımları Banka ve Kamu Kurumlarında Kullanılıyor! "En Büyük Boykot Bu Ürünleri Millileştirmektir"
Editör: Uğur Çam
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas'ın direnişi sonrası, Türkiye'de İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı gündeme geldi. Türkiye-İsrail ilişkilerinin sorgulandığı ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrılarının yükseldiği bu dönemde, Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan'dan önemli bir açıklama yaptı.

İsrail Yazılımları Türk Bankaları ve Kamu Kurumlarında Kullanılıyor

Kadan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail yazılımlarının Türk bankalarında ve kamu kurumlarında kullanıldığını belirtti. Kadan, büyük bir bankanın Baş Teknoloji Yöneticisi ile konuştuğunu aktardı. Kadan yöneticinin kendisine şunları ifade ettiğini aktardı:

- İsrailli firmalar tüm dünyada siber güvenlik ürünleri, güvenlik duvarı ürünleri ve ağ cihazı ürünlerinde lider konumdalar. Türkiye'deki hemen hemen tüm bankalar da bu ürünleri kullanıyor. Birkaç İsrailli firma var ve dünyada en iyileri onlar. Ülkemizde yıllardır buna bir alternatif oluşturmamız lazım diye konuşulur, TÜBİTAK ya da yerel şirketler çıksın yapsın denilir, ancak şu ana kadar bir gelişme kaydedilememiştir. Kritik ürünlerdir bunlar. Aslında zor işlerdir, yetkinlik ister ve rekabet etmesi zordur. Dolayısıyla bu işe devletin girmesi gerekir. Bu ürünleri kullananlar içinde bankacılık, özel olarak güvenlikle ilgilendiği için başta geliyor ama güvenlik hassasiyeti olan bütün kurumlarda bunlar kullanılır.

Kadan bu ifadelerinin ardından, "İsrail'e en büyük boykot, bu ürünleri hızla millileştirmek olur!" ifadesini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan İsrail ve Şakşakçısı Batıya Türk Tokadı! Dünya Filistin'e Gözünü KapattıKenan İmirzalıoğlu'dan İsrail ve Şakşakçısı Batıya Türk Tokadı! Dünya Filistin'e Gözünü KapattıMedya
# tevfik kadan # israil # Yazılım # bankacılık
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