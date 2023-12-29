Terör Saldırısının Perde Arkası: Saldırının Arkasında Neler Var?

Irak'ın kuzeyinde 12 şehit askerin şehit olduğu saldırı hakkında bozguncu propagandaya güvenlik kaynakları yanıt verdi. Saldırı hangi meteorolojik şartlarında yapıldı? İHA ve SİHA’lar neden havada değildi? Sahada termal sistemler yok muydu? Şehitler gizlendi mi? Bu sorular açıklığa kavuştu.

"Görüşün Düştüğü Durumda Yapıldı"

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde 12 şehit verdiğimiz saldırının perde arkasını anlattı:





- Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından yapılmıştır. Havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA’ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır. Birliklerimizin kahramanca savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir.

Saldırının ardından şehitlerin gizlendiği iddiası da yanıt buldu. İddiayı yalanlayan güvenlik kaynakları, "Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır" dedi. Ayrıca, "şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütü ağzıyla konuşmaktır" tepkisi de gösterildi.



Bir iddia da bölgede görev yapan personellerin tecrübesiz olduğuna yönelikti. Güvenlik kaynakları, eğitimlerini tamamlamayan, uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmayan personelin görevlendirilmediği vurguladı.



Saldırıda ihmal olup olmadığına yönelik iddiaya da güvenlik kaynakları, "TSK’da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmıştır" yanıtını verdi.



Televizyon kanallarındaki uzman ve emekli askerlerin yorumlarına da güvenlik kaynaklarının gündemindeydi. "Benim zamanımda, görev yaptığım dönemde” diye başlayan cümlelerin hiçbirinin kıymeti harbiyesinin olmadığını belirtilen kaynaklar, "Şartlar, teknoloji, insanlar hatta teröristler değişiyor" dedi.



Terör saldırısı sonrası görevli askerlerin bölgeyi gösteren, üs bölgelerinde çekilmiş videoları basına yansımıştı. Güvenlik kaynakları akıllı cep telefonunun güvenlik zafiyeti yaratmasından kaynaklı Milli Savunma Bakanlığı'nın tedbir alacağı bilgisini verdi. Kaynaklar, "Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır" denildi.



Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı yılın son basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele bilançosunu paylaştı.