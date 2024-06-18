Havalimanlarında yeni dönem! Güvenlik önlemleri yeniden düzenleniyor

Havaalanlarında yeni dönem başlıyor. Havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi’ndeki şartlara göre yeniden düzenleniyor.

Meclis'te komisyonda kabul edilen teklife göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Bu işlem sırasında şüpheli görülen eşyalar açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler 'emanet'e alınabilecek. Bayramdan sonra Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen teklife göre, kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek.

Havalimanı girişlerinde güvenlik önlemleri, polisin gözetiminde özel güvenlik görevlilerince de yerine getirilebilecek. Uçakta işlenen suçlarda, pilotun yetkili makamlara bilgi vermemesi durumlarında 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Uçuş izni almadan veya sivil havacılık ya da mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA-dron uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişiler 60 bin lira ceza ödeyecek.