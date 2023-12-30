TGB ve Vatan Partisi İncirlik'e Yürüdü! "İncirlik ve Kürecik ve Bütün NATO Üslerine El Konsun!"

Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi, Adana'da İncirlik Üssü'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Burada TGB ve Vatan Partisi adına açıklama yapıldı. Vatan Partisi Adına açıklamayı yapan Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan şunları söyledi:

Sayın Basın Mensupları,

Bilmiyorum duydunuz mu?

Amerikan gürültüsünden kendinizi kurtardınız mı? Yarım asırdır, Türkiye’nin milli gurur ve onurunun sesi olarak haykırıyoruz: Türkiye kendi düşmanını kendi eliyle besliyor. Türkiye kendi düşmanını koynunda büyütüyor.

Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına daha ne kadar boyun eğilecek ülkemizdeki yabancı asker varlığına?

Türkiye’nin birçok yerinde Amerikan üsleri var. Bu üslerin en meşhuru olan İncirlik Hava Üssü’nün önüne geldik.

Giresun’da yüreği Mehmetçiğin acısıyla çarpan anamız, senin için geldik. Ege’de yârini terörist kurşunuyla yitiren kızımız senin için geldik. İstanbul’da, Ankara’da bu vatana alınterini, evladını, canını veren emekçimiz sizin için geldik. Doğu’da PKK’ya karşı al bayrağı düşürmeyen köylümüz, senin için geldik. Vatanıyla övünen sanayicimiz, esnafımız, memurumuz sizin için geldik. Paramparça yüreğiniz, nasırlı omuzlarınız ve koskoca vatan sevginiz Türkiye’yi yönetenler yüzünden her gün kurşuna diziliyor.

Bizi yalnızca teröristler vurmuyor! Bizi her gün vatan toprağımızı bize düşmanlığını ilan etmiş emperyalist Amerika’ya çiğnetenler de vuruyor. Bizi esas öldüren şey emperyalist ve siyonist hedefleri olan bir askeri varlığın ülkemizde konuşlandırılmasına müsaade edilmesidir.

Türk milleti olarak bizi yöneten hükümetlerin utancını daha fazla taşımayacağız.

Gazzeli çocuklar için palavra atmak dışında bir şey yapmak isteyen herkese sesleniyorum. Arkamızda bulunan İncirlik Üssü’nden İsrail’e silah ve mühimmat desteği yapılıyor.

ABD Silahlı Kuvvetlerinin uçakları, Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden İsrail’e silah taşıyor ve Türkiye yönetimi bu gerçeğin üzerini örtüyor. İncirlik’ten kalkan uçaklar önce Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssü Agratur’a iniyor ve yüklendiği kargoyu oradan İsrail’e götürüyor.

Filistin’in karşısında, Amerika’nın milyarlarca dolarlık yardımlarla, silahlarla, tanklarla, tüfeklerle donattığı bir terör devleti var. Ve o terör devletine yardım için kalkan uçaklar sizin topraklarınızdan kalkıyor. Türkiye’den kalkıyor.

Emperyalist ABD, NATO’ya ait üslerini İsrail’in hizmetine sunuyor. Ülkemizde bulunan İncirlik Üssü, ABD tarafından İsrail’i korumak amacıyla kullanılıyor. İncirlik ve Kürecik Üsleri, İsrail’in bölgedeki gözüdür. Bu üslerin hedefinde Türkiye de bulunuyor. Doğu Akdeniz’den Suriye’nin kuzeyine kadar bölgeye yönelen tüm tehditlerin, ülkemizi bölmeye çalışan PKK terör örgütünün ve Mavi Vatanımızı hedef alan namluların arkasında ABD ve İsrail var. Sizin Filistin’e desteğiniz bu mu? Sizin için Filistin dayanışması, Filistin aldatmacası mı? Gazzeli çocuklar için nutuk atmaktan başka bir şey gelmiyor mu aklınıza?

Şu İncirlik Üssü’nün içinde küçük bir Amerika Eyaleti var. Askerlerin yaşam alanlarıyla Gazze’nin bombalanan hastanelerini karşılaştırdığınızda bile tetiklenmiyor mu bilinciniz? Bu kadar mı biatkarsınız, bu kadar mı acz içindesiniz, bu kadar mı korkaklığınız? Kendilerine özel marketleri, benzinlikleri ve hatta Starbucks’ı bile var. Boykot vs. ile gündem oyalanıyor. Birleşik Amerika Hükümeti’nin savaş makinasının bir parçası burada bulunan üs. ABD askerlerinin buradan kovulması değil mi esas gündem?

Sayın Basın Mensupları,

Türkiye’ye tehdit kimden geliyor? Ege’den ve Akdeniz’den karşı kıyılara bakıyoruz: Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit’in Kuzeyi, Kıbrıs’ın güneyi Agratur ve Dikelya’da, ABD askerî üslerini görüyoruz. ABD emperyalizmi, uçağını, tankını, roketini getirmiş konuşlandırmış. Namlular Türkiye’ye bakıyor. Biz de o namlulara bakıyoruz: Suriye ve Irak sınırlarımızın güneyinde yine ABD askerî üsleri var. ABD’nin eğittiği, beslediği ve silahlandırdığı PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri de orada.

Doğu Akdeniz’e bakıyoruz: ABD, İsrail ve Yunanistan donanmaları, Noble Dina ve Nemesis adlı tatbikatlar yapıyor. Namlular yine Türkiye kıyılarına dönük.

Karadeniz’e bakıyoruz: Rusya, ABD’ye karşı Ukrayna topraklarında savaşıyor, NATO’nun Doğuya doğru genişlemesine direniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha geçtiğimiz yıl Yunanistan’ın ABD üssü haline geldiğini söylemişti. Peki ya Türkiye? Ne işi var Amerikan üslerinin Türkiye’de?

Hükümetimiz Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeleri hala ciddiye almıyor. Binlerce tankı, savaş uçağını ABD getirdi oraya yerleştirdi. ABD’nin bunu Türkiye’ye karşı yaptığını bütün dünya biliyor.

Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Madem biz ABD'nin Yunanistan’a üs kurmasına karşıyız, bunu Türkiye’ye tehdit olarak görüyoruz, o halde bağrımızdaki Amerikan üsleri ne olacak? Bağrımızda o tehditler var. Vatanımızda nasıl ABD'nin üslerini kabul edebiliriz? O üsler yalnız Türkiye’ye tehdit değil; İran için tehdit, Rusya için tehdit. İncirlik başta olmak üzere ülkedeki bütün Amerikan üsleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına alınmalıdır. Bu tutarsızlığın daha fazla devam etmemesi gerekir. Yunanistan’a 'ülkenizdeki üsleri temizleyin' diyoruz, 'ABD'ye yataklık yapıyorsunuz' diyoruz. Ama biz de ABD'ye yataklık yapıyoruz. Hatta son dönemde Yunanistan’daki ABD tehtidini bile görmezden geliyorlar. Türkiye nasıl Amerikan emperyalizmine yataklık yapabilir? Türkiye için hem ABD hem İsrail tehdit. Biz İsrail’i koruyan, ABD'nin saldırganlığına hizmet eden bu üslere vatanımızda yer veriyoruz. Bunu kabul edemeyiz. Bu üsler Türk Silahlı Kuvvetlerinin derhal denetimine geçmelidir.

ABD kullanımına sunulduğundan beri İncirlik Üssü’nün Türkiye’ye ne faydası olmuştur. İncirlik eşkıyaya yataklık olmuştur ve eşkıya yatağından ihanet ve zulümden başka bir şey çıkmamıştır.

• İncirlik 15-16 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin kilit karargahlarından biriydi. Ankara ve İstanbul'da askerimize ve halka bomba yağdıran uçaklar İncirlik'ten yakıt ikmali yaptılar. FETÖ'cü komutanlar başarısız olunca İncirlik üssüne sığındılar.

• İncirlik'ten kalkan uçaklar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Agratur Üssü üzerinden İsrail'e silah götürüyor. İsrail'in Filistin ve Türkiye'ye yönelttiği tehdit güçlendiriliyor.

• “İncirlik, yıllar boyu PKK'yı himayesine alan ve yardım eden ABD Çekiç Gücü'nün merkeziydi.

• 1958 Yılında ABD Lübnan’a bu üsten kalkan uçaklarla saldırdı.

• 1960’ların başında ABD’nin U2 Casus uçakları burada konuşlandı ve Sovyetler Birliği ile Türkiye’nin arasına kama sokuldu.

• Arap- İsrail Savaşı’nda ve İran İslam Devrimi’nde Amerikan vatandaşlarına hizmet etmiş.

• Birinci Körfez Harekatı sırasında Irak’ın Kuzeyi’ndeki Amerikan birliklerine hava desteği sağladı.

• 1970 yılı Eylül ayında yaşanan ve tarihe “Kara Eylül” olarak geçen olayda ABD tarafından FKÖ’ye karşı lojistik üssü olarak kullanıldı.

• Buradan kalkan uçaklarla Suriye’nin Kuzeyinde Suriye Devleti bombalanırken terör örgütlerine lojistik yardım yapıldı.

• İncirlik, ABD'nin başta Irak ve Afganistan olmak üzere bölgemizdeki işgal operasyonlarının merkeziydi. İncirlik'ten kalkan savaş uçakları mazlumları vurdu.

• ABD İncirlik Üssü’nde nükleer bombalarını saklıyor. Bu nükleer tehdidin kime karşı kullanılacağı ABD'nin kontrolünde. Topraklarımızda düşmana ait nükleer bombalar var.

17 Şubat 1993’te Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis “İncirlik Üssü’nden kalkan ABD uçaklarının, PKK’ya yardım dağıttığı” açıklamasını yaptıktan on gün sonra, uçağı düşürülerek şehit edilmiştir. Size 2024- 2025 yıllarından bir haber veriyorum. Bir gün bu üs Amerikan askerlerinden temizlenecektir ve adı da Org. Eşref Bitlis Hava Üssü olarak değiştirilecektir.

Vatan Partisi olarak Amerika’nın kullandığı üsleri Türkiye’nin denetimine alacağız, ABD askerlerini göndereceğiz. Türkiye’nin Asya’daki konumunu güçlendireceğiz.

ABD emperyalizminin Türkiyemizi AB kapısına bağlatarak dayattığı program, iflas etmiştir. Bu programı uygulayan iktidarlar, gümrüklerimizi dağıtmış, tarımı çökertmiş, kamu ekonomisini yıkmış, kamu hizmetini daraltmış ve kirli para vurgunundan pay alarak Dolar ve Avro’nun saltanatını kurmuşlardır. Bu aynı zamanda Türkiye’nin içinde kurulan yabancı askeri güçlerin ve üslerin saltanatıdır.

Biz bu saltanatı yıkarız. Kendimize güveniyoruz. Sizin arkanızda emperyalist silahlı güçleriniz varsa bizim ardımızda İncirlik Üssünün içinde sizin nöbetçilerinizin kafasına çuval geçirmiş Türk Gençliği var.

Bu koşullarda kararımız kesindir.

Devleti çaresizlikten kurtaracağız! Güçlü devlet!

Vatanı bölücüden, yıkıcıdan kurtaracağız! Vatan bölünmez!

Vatan Partisi dışındaki güçlerin maskesini de indiriyoruz:

Hepsi ABD güdümündedir.

Vatan Partisi milletin emrindedir.

Hepsi Atatürk gösterisi peşindedir.

Soruyorum: Atatürk kendi topraklarında yabancı devletlerin üs kurmasına izin verdi mi bu mu sizin Atatürkçülüğünüz. Poster ve resim Atatürkçülüğü mü?

Hepiniz mal derdindesiniz, hepiniz koltuk derdindesiniz, hepiniz belediyelerden elde edeceğiniz rant peşindesiniz. Mehmetçik vuruluyor, kırılıyor sizin müttefekimiz dediğiniz ülke tarafından. Siz topraklarımıza asker yığmasına izin verdiğiniz, üs kurdurduğunuz devlet tarafından. Gözünüz yaşlı, sesiniz titrek ama bilinciniz esir, vicdanınız tutsak. Mehmetçiğin cenaze namazında ön saftasınız, Mehmetçik katilleriyle ittifaktasınız. Yeter, iki yüzlülüğünüz!

Uçak yapmakla övünüyorsunuz, İha ve Siha ile gurur duyuyorsunuz. Peki ABD sizin yaptığınız uçaklarınızı düşürdüğünde ne yapıyorsunuz? Teknik arıza diye yalan söylüyorsunuz. Milli gururunuzu da mı düğmeye bağladınız? Amerikan çıkarlarının düğmesine?

Vatan Partisi devletimizin bağımsızlık ve egemenliği, milletimizin birliği ve onuru, halkımızın özgürlük ve refahı için mücadelede hep en önde olmuştur ve bayrağı yüksekte tutmuştur.

Vatan Partisi, yıkıcı değil yapıcıdır; bozucu değil kurucudur; korkak değil cesurdur; boynu eğik değil başı diktir.

Vatan Partisi, acziyet içinde olanların tavırlarını paylaşmıyor. Vatan Partisi devletin yapamadıklarını yapar; öyleyse devletin ve hükümetin başına geçecektir. Türkiye’nin ihtiyacı budur.

Vatan Partisi sistem partileri gibi Amerika’ya Karşı Süklüm Püklüm Duranlar Cemiyetinin üyesi değildir. Vatan Partisi İttihat ve Terakki’dir. Türk Devrim tarihinin fedailik mirasını sürdüren fedakarlar örgütüdür. Canlarını vatan ve millet için feda eden şehitlerimizi örnek alıyoruz.

Başta İncirlik olmak üzere, Türkiye’nin yabancı üs ve askerden temizlenmesi, ülkemizin geleceği açısından vazgeçilmez bir görevdir. ABD öncelikle İncirlik’i derhal terk etmeli, bu üs ve diğerleri, Türk devletinin ve Ordusunun denetimi altına alınmalıdır.

ABD’yi kovalım, zincirleri kıralım ve özgürleşelim.

ABD’yi kovalım, gldayodan kurtulalım, güvenliğimizi sağlama alalım.

ABD’yi kovalım, Ekonomik Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıralım.

ABD’yi kovalım, Asya uygarlığının öncü konumlarına yerleşelim.

Türkiye Gençlik Birliği adına Genel Başkan Kayahan Çetin açıklama yaptı. Çetin şöyle konuştu:

Değerli basın emekçileri,

Saygıdeğer Adana halkı,

Bugün ABD emperyalizminin topraklarımızdaki ihanet üssünün, İncirlik Hava Üssü’nün önünde toplandık. İncirlik Üssü’ne el konması için, İncirlik’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam denetimine geçmesi için buradayız.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde 12 Mehmetçiğimizi şehit verdik. Bu saldırı basit bir saldırı değildir, terör örgütü PKK’nın kendi inisiyatifiyle kalkıştığı bir olay değildir.

Geçmiş ABD Başkanı Obama’nın tanımıyla “ABD’nin kara gücü PKK” bu hain saldırıyı ABD talimatıyla yaptı. Düğmeye basan, operasyonu planlayan ABD’dir. Mehmetçiğin vurduran talimat da vuran kurşunlar da ABD’nindir! Bütün askeri otoriteler bu durumun farkındadır.

Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK’yı besleyen, büyüten, silah ve mühimmat veren, eğiten ve yönlendiren ABD, bu operasyonu hangi ortamda yapmaktadır?

İsrail Devleti’nin Filistin’in üzerine bombalar yağdırdığı, işgalini büyüttüğü, soykırım uygulamaları yaptığı bir dönemde. En başından beri söylüyoruz; bu savaş sadece bir Filistin-İsrail Savaşı değildir; ABD-İsrail tehdidi bütün bölge devletlerine ve bütün insanlığa yöneliktir.

Bunu nereden anlıyoruz? Türk Ordusu Ekim ayında Suriye’nin kuzeyinde PKK’yı bombalamaya başladığında ABD’nin Türk SİHA’sını düşürüp, ben düşürdüm diye ilan etmesinden. ABD; Türkiye, Suriye, İran ve Irak topraklarını parçalayarak kurmak istediği İkinci İsrail sözde Kürdistan planından vazgeçmiyor.

Yine Beyaz Sarayın 13 Ekim’de bizzat ilan ettiği açıklamada ABD Başkanı Biden imzasıyla şu söylendi: “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarını ABD güvenliğine tehdit olarak görüyoruz.”

Düşman açıkça ilan ediyor: Eğer benim piyonlarımı, petrol bekçilerimi, paralı askerlerimi vurmaya kalkarsan kendime tehdit sayarım diye.

Şimdi çok daha iyi anlaşılıyor: ABD ve İsrail tehdidine karşı Filistin’de de, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde de, Ege ve Doğu Akdeniz’de de tek cephede savaşıyoruz!

Bölünmek, parçalanmak istenen devletler bölmek isteyen emperyalistlere karşı savaşıyor.

Peki bu kanlı planlar sadece sınırlarımızın ötesinde mi tertipleniyor, sahneleniyor?

Hayır! İşte önünde bulunduğumuz ihanet üssü İncirlik. ABD’nin kullanımı ve denetimindeki bu NATO üssü vatanımızın, Mehmetçiğimizin üzerindeki bütün kanlı planlarda baş rolde!

Bu düşman karargahındaki ABD askerlerini evlerine uğurlamaya geldik! İşte onlar için bir bilet hazırladık: Türk Hava Yolları’na da yakışmıyorlar, Amerikan Hava Yolları’ndan tek yönlü biletlerini kestik. Geri dönüşsüz. Malum önümüz yılbaşı; gidin Noel tatillerinize bir daha da dönmeyin bu topraklara!

Hatta bir yardımımız daha oldu onlara, ülkemizden kovarken bavullarını da hazırladık. İşte bavulunuz hazır; bavulunuza bütün suçlarınızı yükledik, öyle gönderiyoruz sizi bu topraklardan.

Bakalım ne varmış bu İncirlik üssündeki Yankilerin bavulunda, neler yazıyormuş suç dosyalarında beraber görelim:

1. İşte gözlerimizle de görelim; ABD askeri PKK’lı militana nasıl kalaşnikof kullanacağının eğitimini veriyor. ABD’li komutan YPG’liye talimatlarını sıralıyor. Kime karşı? O silahlar kime sıkılıyor, Türkiye’ye, Suriye’ye, İran’a, Irak’a. Kör göze parmak!

2. Bakın işte 2017 yılından bir haber; Pentagon sözcüsü Jeff Davis diyor ki evet, Suriye’de IŞİD’e karşı Rakka operasyonu kapsamında Suriye PKK’sına silah ve mühimmat sevk ederken İncirlik’i de kullanıyoruz diyor! İtiraf ediyor kendi ağzıyla. İncirlik’ten kalkan uçaklar PKK’yı donatıyor. Bu karanlık üs terör örgütlerinin lojistik karargahına dönmüş vaziyette.

3. 15-16 Temmuz günü FETÖ darbe girişimindeki rolüne bakalım İncirlik’in: İncirlik 15 Temmuz’un merkez üssüydü, karargahıydı! İncirlik’ten kaldırılan tanker uçakları o gece Ankara ve İstanbul’u bombalayan uçaklara 20 kez yakıt ikmalinde bulundular! FETÖ’cü komutanların emriyle gerçekleşti bu ikmal.

4. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olacağı anlaşıldığında o tanker uçaklarını kaldıran, FETÖ’cülerin sözde sıkıyönetim komutanı olacak olan İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van; İncirlik’te ABD’li generalin odasına sığınıyor! Türk ordusunun pençesinden kaçmaya çalışan FETÖ’cü hain; İncirlik’e yani ABD’ye sığınıyor! Sığınma talep ediyor. Türk ordusu söküp alıyor bu FETÖ’cüyü sahiplerinin elinden.

5. İncirlik’ten kalkan uçaklar GKRY yönetimi üzerinden İsrail’e silah götürüyor! Ekim ayının başından bu yana GKRY’deki Agratur üssü İsrail’e silah sevkiyatının yapıldığı esas merkez. Avrupa’daki NATO üslerinden gelen bütün silahlar buradan alınıp İsrail’e taşınıyor. İncirlik’ten 5 Kasım’da kalkan C-130J Hercules tipi nakliye uçakları önce Agratur’a iniyor oradan İsrail’e silah götürüyor!

6. İşte bu gördüğünüz Türkiye’yi kuşatan tehditler haritası. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de, Kafkasya’da, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde namlular Türkiye’ye dönmüş! Türkiye kuşatılmış iyi görelim. Yunanistan’ın Ege adalarında, Selanik’te, Larissa’da, Stefanoviç’te, Girit’te ABD için kurduğu askeri üsler Türkiye’ye dönük tehdidin merkezi. Dedeağaç’ta tarihi bir ABD askeri yığınağı bizim için orada.

7. Ve bavuldaki son suçları: İncirlik ABD’nin kanlı Irak, Afganistan ve Suriye işgallerinin merkeziydi. Irak’ı Körfez Savaşı’yla işgalinden sonra Kuzey Irak’ta kukla devletini büyütmek için ABD Çekiç Gücü’nü bölgeye yerleştirdi. Çekiç Güç’ün merkezi de İncirlik’ti! 1993’te şehit edilen Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Eşref Bitlis 7 Şubat 1993’te, şehit edilmeden bir hafta önce diyor ki “İncirlik’ten kalkan ABD uçakları PKK’ya yardım götürüyor!” Bunu söyledikten 1 hafta sonra bir sabotajla şehit edildi komutanımız.

İşte bu ihanet üssünün seceresini döktük ortaya. İncirlik üssünün ABD askerlerine bir kez daha sesleniyoruz: Biletinizi kestik, bavulunuzu topladık; defolun gidin bu topraklardan bir daha da geri dönmeyin!

Eğer dönmemekte ısrar edersiniz; hükümetimiz de sizi burada tutmakta ısrar ederse şunu iyi bilin: Piyonlarınız Mehmetçiğin kurşunlarıyla yüzleşecek! Siz de Türk gençliğinin çuvallarıyla yüzleşeceksiniz!

2003’te Süleymaniye’de Mehmetçiğimizin başına çuval geçiren ABD askerlerinden hesabı altı farklı yerde onların başına çuval geçirerek sorduk. Milli onurumuzu bayrak yaptık, düşmanın bağrına vurduk. Bir tanesi de İncirlik’teydi; inlerine girdik başlarına çuval geçirdik!

O zaman da söyledik bugün de söylüyoruz: Bu topraklarda Amerikan askerleri ellerini kollarını sallaya sallaya gezemeyecek! Mehmetçiğin katillerine bu topraklarda huzur yok, bilesiniz!

Hükümetimize de sesleniyoruz: Bırakın kürsülerden atılan sert nutukları, bırakın vicdanlara seslenen ağıtları, bırakın uluslararası hukuk çağrılarını; emperyalizm ve siyonizme karşı gerçek bir adım atmak mı istiyorsunuz?

Önce oturduğunuz o ABD-NATO’ya taviz masasından kalkın, ekonomimizi küresel tefecilere, faiz baronlarına teslim etmekten vazgeçin, NATO’nun genişlemesine taraftar olmayın, Suriye’ye düşmanlık etmeyin, ABD’nın üs ve silah deposu olmuş Yunanistan’la yumuşama peşinde koşmayın!

Önce İncirlik ve Kürecik üslerine el koyun! Düşmanın bağrımıza sapladığı hançeri çıkartın! Eğer Mehmetçiğimiz için eğer Filistinliler için eğer mazlumlar için bir şey yapmak istiyorsanız önce bu ihanet üslerinin TSK’nın tam denetimine geçmesini sağlayacaksınız.

İncirlik ve Kürecik ve bütün NATO üslerine el konsun! ABD defolsun! İsrail kör olsun!

Ülkemizde Amerikan askeri istemiyoruz!