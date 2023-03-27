Protestolarla sarsılıyordu: THY o ülkeye uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Protestolarla sarsılıyordu: THY o ülkeye uçuşları iptal etti
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türk hava yolları # Tel Aviv
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