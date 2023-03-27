Protestolarla sarsılıyordu: THY o ülkeye uçuşları iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıMSB'ye 30 bin personel alınacak 18 bin 305 personel alımı yapılacak İşte o deklarasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı