Ticaret Bakanlığından restoran ve kafelere denetleme

Restoran ve kafeler denetlendi, müşteriyi kandıranlara ceza verildi. Ticaret Bakanlığı, fiyat listelerinin iş yerlerinde giriş kapısının önüne, masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartını getirmişti.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edildi. İşletmeye 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler devam edecek. Tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacak.