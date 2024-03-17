TSK vurdu PKK çıkmaza girdi: Demirtaş devreye sokuldu

TSK vurdu, son darbe Irak'la işbirliğiyle indirildi. Türkiye'nin kararlı mücadelesi ile PKK çıkmaza girince devreye Selahattin Demirtaş sokuldu. Cezaevindeki terör hükümlüsü Demirtaş, Erdoğan ve Öcalan'ın oturduğu sözde barış masası kurulması önerisi yaptı.

Son Güncelleme:

Üst üste yapılan başarılı harekatlar Irak merkezi hükümeti ile yapılan işbirliğiyle zirveye taşındı. Türkiye Süleymaniye'deki PKK inini Irak ile temizleme kararıyla PKK'yı çıkmaza sürükledi.

Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesiyle son darbe vuruldu. PKK'nın paçaları tutuştu. Devreye Selahattin Demirtaş sokuldu, sözde açılım mesajları verildi.

TSK'nın operasyonları, çocukları dağa kaçırılan ailelerin kararlı eylemleriyle örgüte katılım düştü. İnsan ve mali kaynağı azalan PKK'yı kurtarmak için terör hükümlüsü Demirtaş mektup yazdı.

Demirtaş'ın mektubu Diyarbakır'da düzenlenen sözde Barış Konferansı'nda okundu. Çözüm sürecine geri dönülmesini isteyen Demirtaş, muhatapın Abdullah Öcalan ile hükümeti temsilen Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Öcalan ve Erdoğan'ın masaya oturması gerektiğini savundu.

Krediyle ev almak mümkün mü?Krediyle ev almak mümkün mü?Ekonomi
# selahattin demirtaş # DEM Parti # tsk
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
Dolar 50 TL mi olacak? Uzman isimden kritik uyarı
Dolar 50 TL mi olacak? Uzman isimden kritik uyarı
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybetti
Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar İsrail'in Güney Kıbrıs planı ne? │Gün İçinden - Derya Coşgun İmren #canlı İsrail'in Güney Kıbrıs planı ne? │Gün İçinden - Derya Coşgun İmren #canlı Emekliler dikkat! Emekli kart geliyor... Emekliler dikkat! Emekli kart geliyor...