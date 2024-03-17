TSK vurdu PKK çıkmaza girdi: Demirtaş devreye sokuldu

Üst üste yapılan başarılı harekatlar Irak merkezi hükümeti ile yapılan işbirliğiyle zirveye taşındı. Türkiye Süleymaniye'deki PKK inini Irak ile temizleme kararıyla PKK'yı çıkmaza sürükledi.



Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesiyle son darbe vuruldu. PKK'nın paçaları tutuştu. Devreye Selahattin Demirtaş sokuldu, sözde açılım mesajları verildi.



TSK'nın operasyonları, çocukları dağa kaçırılan ailelerin kararlı eylemleriyle örgüte katılım düştü. İnsan ve mali kaynağı azalan PKK'yı kurtarmak için terör hükümlüsü Demirtaş mektup yazdı.



Demirtaş'ın mektubu Diyarbakır'da düzenlenen sözde Barış Konferansı'nda okundu. Çözüm sürecine geri dönülmesini isteyen Demirtaş, muhatapın Abdullah Öcalan ile hükümeti temsilen Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Öcalan ve Erdoğan'ın masaya oturması gerektiğini savundu.