Tunceli'de Deprem Oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'de Deprem Oldu
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Tuncel'nin Pülümür ilçesinde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre deprem 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem 16.28 sularında gerçekleşti. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem sonrası henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.

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