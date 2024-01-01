Tunceli'de Deprem Oldu
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tuncel'nin Pülümür ilçesinde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre deprem 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem 16.28 sularında gerçekleşti. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem sonrası henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 1, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-01-01
Saat:16:28:18 TSİ
Enlem:39.55528 N
Boylam:39.98111 E
Derinlik:8.7 km
Detay:https://t.co/t0nJgm5hhj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi