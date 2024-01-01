Tunceli'de Deprem Oldu

Tuncel'nin Pülümür ilçesinde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre deprem 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem 16.28 sularında gerçekleşti. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem sonrası henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.