Turabi kimdir? Survivor Allstar yarışmacıları belirlendi mi? Acun Ilıcalı o ismi açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın 3. kez şampiyon olmaya geliyor dediği aday kim? Survivor yarışmasında 2 kez şampiyon olup Survivor yarışmasına bir daha katılmayacağını açıklayan ancak yarışmaya tekrar katılmaya karar veren Turabi kimdir?

ACUN ILICALI'NIN HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDUĞU SURVIVOR ALLSTAR YARIŞMACISI TURABİ KİMDİR?

Acun Ilıcalının Survivor tarihinin efsane ismi Turabi ,şampiyon olmak için AllStar'a geliyor. Mtv'de katıldığı programda da 1 olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.' açıklamasından sonra Survivor Allstar yarışmasının 7. adayı da belli oldu.

Turabi'nin, Survivor Allstar yarışma teklifini kabul etmesinin ardından "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım." sözleri akıllara geldi.

SURVIVER ALLSTAR YARIŞMASINDA 7. ADAY OLAN TURABİ KİMDİR?

Ülkemizde büyük izleyici kitlesine sahip olan Survivor'da bu yıl yine iddialı isimlerin adada mücadele etmesi bekleniyor. Daha evvel iddialı 6 ismi açıklayan Acun Ilıcalı, 7. isim olarak Turabi'nin adını verdi. 2 şampiyonluğa sahip Turabi Çamkıran 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Asıl memleketi Kahramanmaraş. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde eğitim gören Turabi, bu okullardan mezun olamamış Survivor AllStar yarışmasının ardından dışardan okuyup liseyi bitirmiştir.

Turabi Çamkıran, amatör şekilde box, tekvando ve muay thai ile uğraştı. Ardından profesyonel olarak “Muay Thai” öğrenmek istediği için Tayland’a gitti. Tayland'da aldığı eğitim ile tekniğini ve fiziğini geliştirerek bir dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da kafes dövüşü maçlarında çeşitli ülkelerde müsabakalara katıldı.

SURVIVOR ALLSTAR YARIŞMACI ADAYI TURABİ HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?

2008 yılında “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katılan Turabi Çamkıran 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katıldı. 2014 yılında Survivor yarışmasında birincilik koltuğuna oturan Çamkıran, Survivor All Star’a katıldı ve yine birincilik koltuğunda yer aldı.Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların katıldığı 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon olmuştu. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl birinci olduğu 'War of the Worlds' yarışmasına yeniden katıldı.