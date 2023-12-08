Türk Hava Yolları'nın O Seferleri İptal Edildi

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, THY'nin Gaziantep'e yarın yapılacak seferlerinin iptal edildiği açıklandı. 

Türk Hava Yolları'nın O Seferleri İptal Edildi
Türk Hava Yolları'nın O Seferleri İptal Edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yarın için kuvvetli sağanak yağış olduğunu duyurdu. Hava şartlarının olumsuz olması neticesinde kentte hava ulaşımı olumsuz etkilendi. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.

THY Yarınki 40 Seferini iptal EttiTHY Yarınki 40 Seferini iptal EttiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türk hava yolları # THY
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