Türk Hava Yolları'nın O Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yarın için kuvvetli sağanak yağış olduğunu duyurdu. Hava şartlarının olumsuz olması neticesinde kentte hava ulaşımı olumsuz etkilendi. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.