Türk Ordusu PKK'ya Nefes Aldırmıyor! Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Türk ordusu, terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Ordusu PKK'ya Nefes Aldırmıyor! Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
Türk Ordusu PKK'ya Nefes Aldırmıyor! Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör örgütü pkk # Fırat Kalkanı
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