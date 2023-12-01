Türk Ordusu PKK'ya Nefes Aldırmıyor! Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
Türk ordusu, terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı