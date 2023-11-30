MİT Saldırıyı Son Anda Önledi! Terörist Mehmet Akin Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki TSK üstlerine saldırı hazırlığında olan "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT Saldırıyı Son Anda Önledi! Terörist Mehmet Akin Etkisiz Hale Getirildi
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Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesi sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Harun Egid" kod alı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Terörist Mehmet Akin'e, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verildiği ve Akin'in Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı da öğrenildi. Akin hakkında ayrıca, Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunduğu da belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # MİT # operasyon
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