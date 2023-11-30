İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! 4 Şüpheli Tutuklandı

Yurt genelinde zehir tacirlerinin önlenmesine yönelik güvenlik ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Eyüpsultan'da Karadolap Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledikleri bir evi takibe aldı.

Söz konusu evden çıkarken yakalanan bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzere adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi ise söz konusu evin yakınlarında yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda satışa hazır uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.