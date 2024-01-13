Türk Silahlı Kuvvetleri 3 denizde gövde gösterisi yaptı! Deniz Kurdu Tatbikatı'na 17 bin personel katıldı

110 gemi, 34 uçak, 22 helikopter ve binlerce sat komandosu… Türk Donanması en kapsamlı tatbikatı Denizkurdu-1/2024'ü 3 deniz sularında icra etti. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de aynı anda 17 bin personelin katılımıyla yapılan tatbikatta senaryo kapsamında düşman mevzileri vuruldu.

Editör: Seda Akyüz
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Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde geniş kapsamlı tatbikat yapıldı, Türk Deniz Kuvvetleri, dosta güven düşmana korku saldı.  7 Ocak'ta başlayan DenizKurdu-1 2024 Tatbikatı 3 deniz sularında devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatının Akdeniz ayağı basına açık yapıldı.

Kara ve su üstünde düşman mevzilerini sembolize eden hedefler kuruldu. O hedefler fırkateyn, korvet ve hücum botlarla bertaraf edildi. Senaryo kapsamında su üstü atışları, hava savunma atışları, kara bombardıman atışları, deniz hava unsurlarından güdüm mermi atışları da yapıldı.

Tatbikat gereği belirlenen düşman unsuru Roketsan tarafından yerli ve milli üretilen Temren güdümlü mermisiyle helikopterden vuruldu. Aynı hedefe 76 ve 40 milimetre toplar ile su üstü atış da yapıldı. Tüm hedefler başarıyla imha edildi.  Deniz, kara ve hava güçlerinin ortak hareket yeteneklerinin sınandığı tatbikat 16 Ocak’a kadar sürecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# deniz kurdu # donanma
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