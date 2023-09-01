Türk Silahlı Kuvvetleri'nden operasyon! PKK'ya büyük darbe vuruldu

F-16 peş peşe havalandı. Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’taki PKK hedefleri yerle bir edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden operasyon! PKK'ya büyük darbe vuruldu
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PKK hedefleri vuruldu, teröristler kaçacak delik aradı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 00.30'da hava harekatı yapıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Harekat sonucu teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden operasyon! PKK'ya büyük darbe vuruldu - Resim : 1

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Harekat öncesinde hedefler özenle seçildi. Sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildi.

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Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden operasyon! PKK'ya büyük darbe vuruldu - Resim : 3

MİT OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

MİT de sınır ötesi operasyonlarına etkili bir şekilde devam ediyor. PKK tarafından suikast ve sabotaj eğitimleri verilen terörist Rezan Güngen Irak'ın Süleymaniye bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Van'ın Özalp ilçe kırsalında ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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