Türk ve Belarus gençliği arasında işbirliği anlaşması

Türk ve Belarus gençlik heyetleri, diplomatik diyalog toplantısında bir araya geldi. Ardından heyetler, Belarus Devlet Üniversitesi’nde (BSU) öğrenim gören Belaruslu ve Türk öğrencilerin de katıldığı gençlik forumu düzenledi. Forumda BRSM Merkez Komitesi (MK) İkinci Sekreteri Aleksandr Prokhorov ile Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt ve TGB Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Özgün, iki ülke gençliğinin eğitim, kültür, ticari ve insani ilişkiler konularında ilkesel işbirliğini ve uygulamalı ortaklığını içeren mutabakat zaptını imzaladı. Belarus devlet basın-yayın kuruluşlarında geniş yer bulan ziyaret programında Türk gençlik heyetine Vatan Partisi Belarus Temsilcisi Hüseyin Erman Ateşoğlu eşlik etti.

"İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİ ATATÜRK’ÜN UFKUDUR"

Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in tebrik mesajı gönderdiği foruma acil devlet görevlendirmesi nedeniyle çevrim içi olarak katılan BRSM MK Birinci Sekreteri Aleksandr Lukyanov, Belarus ve Türk gençliğinin düzenlediği forumun tarihi önemde olduğunu söyledi. Lukyanov şunları söyledi:

- Öncü Gençlik ve TGB heyetlerinin burada olması, Belarus-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için ne kadar ciddi olduklarının önemli bir kanıtıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi geçmişi düşünmek yetmez, bugünü de düşünmeliyiz. Resmi ilişkilerimizin temeli bu olmalıdır. Bu forumu her yıl yapmalıyız. Barışı sağlama ufku, işbirliğimizin temelidir. BRSM olarak, ŞİÖ ve BRICS gibi uluslararası örgütlerin gençlik forumlarında, dost ülkelerimizin siyasetlerini ve hedeflerini öne çıkarıyoruz. Belarus’ta Şubat, Türkiye’de ise Mart ayında seçimler olacak. Belarus seçimlerini Batı’nın müdahalesine karşı önlemler alarak yapacağız ve onlara ulusal egemenliğin ne demek olduğunu öğreteceğiz. Buradaki Türk dostlarımıza, Batı’nın 2020’de Belarus’ta örgütlediği turuncu devrim girişimine karşı Belarus’la dayanışmaları için teşekkür ediyorum.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

BRSM MK İkinci Sekreteri Aleksandr Prokhorov da Atatürk’e atıf yaparak ilişkilerin geliştiğine dikkat çekti. Prokhorov şöyle konuştu:

- Belarus ve Türk devletleri arasındaki ilişkiler gelişiyor. İki ülkenin ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı. Vatan Partisi Öncü Gençlik ile TGB’nin Belarus’ta olmasından memnunuz. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" felsefesine uygun olarak, Belarus Cumhuriyeti Devleti, Devlet Başkanı ve Milli Kahramanımız Aleksandr Lukaşenko da barış ve huzur siyasetini başa koyuyor. Belarus bir savaş istemiyor ancak Belarus topraklarının tehdit edilmesi halinde vatanımızı her şekilde savunuruz. Belarus ve Türkiye’nin sadece bugünü değil, geçmişleri ve gelecekleri de beraberlikten geçti ve geçecek.

"NATO VE MİLLİ SİYASETLERDE TEK TUTARLI PARTİ ATAN PARTİSİ"

Heyetler arası diplomatik toplantı ve öğrenci forumunda konuşan Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Türkiye ve Belarus’un ABD emperyalizmi ve NATO’nun siyasi, askeri ve kültürel olarak hedef aldığı iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurguladı. Kunt sözlerini şöyle sürdürdü:

- Türkiye’deki iktidar ve muhalefet partileri emperyalist tehdide karşı gerekeni yapmıyor. Türkiye siyasetinde üç ana siyaset vardır. Birincisi; Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi/MHP’nin temsil ettiği ittifak bloğudur. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi/CHP, İYİ Parti (İYİP) ile Halkların Demokratik Partisi/DEM’in temsil ettiği ittifak bloğudur. Üçüncüsü ise Vatan Partisi’nin temsil ettiği milli devrimci birlik hükümeti stratejisidir. İlki ABD/NATO’yu korkarak, ikincisi ise ABD/NATO’yu sistemli bir şekilde destekliyor. Ak Parti’nin başını çektiği ittifak terörle mücadele konusunda genel olarak milli bir çizgi izliyor ancak askeri, ekonomik ve siyasi olarak ABD, NATO ve terör örgütü PKK’nın siyasi partisi DEM Parti’ye karşı kararsız, çekingen ve tavizkârdır. İktidar ittifakı, Rusya, Suriye ve diğer komşularımızla tutarsız siyasetler izliyor. NATO, Ukrayna ve Suriye konusunda baştan sona yanlış bir siyaseti benimsiyor. Ana muhalefet partisi CHP’nin başını çektiği ittifak ise ABD, NATO ve PKK’nın siyasi partisiyle uzun süredir işbirliği yaparak, Fethullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) hapse atılan ve yurtdışına kaçanları devlet kurumlarına geri getirmeyi vadediyor. Üçüncü taraf, Türk siyasetindeki tek tutarlı siyaset ve stratejiyi savunan Vatan Partisi’dir. Bu yüzden Vatan Partisi iktidar olacak ve vatanımızın bütünlüğünü sağlayacak.

"TÜRK ORDUSU NATO’YLA SAVAŞIYOR"

Kunt, "Çünkü Türkiye'yi bölmek için dönemin FETÖ’cü ve Atlantikçi hükümeti ile yargısı bizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) Ergenekon-Balyoz adlı kumpas davalarla hapse attı. Ancak büyük siyasi, kitlesel ve hukuki mücadeleler sonucunda 2014'te bu kumpasları yerle bir ettik. Türkiye'nin böylece Atlantik sisteminden kopma süreci başladı. Türkiye, NATO’nun üvey evladıdır. 15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki FETÖ unsurlarının darbe girişiminde TSK, NATO’yla savaştı. Darbe girişimi ve sonrasında NATO’cu generaller ve subaylar ya öldürüldü ya da hapse atıldı. Amerika, son 1 ayda PKK/YPG eliyle 21 askerimizi şehit etti. ABD ile kıran kırana savaşıyoruz. Ancak Vatan Partisi dışındaki hiçbir parti buna uygun hareket etmiyor” diye konuştu. Vatan Partisi ve ona bağlı gençlik, basın-yayın ve strateji kurumlarının bu ittifak partilerinden farklı olarak, milli devrimci muhalefet siyaseti ve milli birlik hükümeti stratejisini uyguladığını dile getiren Kunt, “ABD, NATO, Ukrayna, Suriye, Filistin ve bölge merkezli siyasetler konusunda tek tutarlı ve devrimci parti olarak bu siyasetleri üretip uyguluyoruz. Türkiye'de özellikle devletin güçleri Atlantik sisteminden yana değildir. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı, Türk donanmasının ABD ve NATO'yu Karadeniz'e sokmayacağını ilan etti. Türkiye Yargıtay Başkanı, Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi partisi DEM Parti’yi koruyucu kararlarına meydan okudu. En son Türk emniyet ve istihbarat teşkilatları, otuz beş Mossad ajanını yakaladı." İfadelerini kullandı.

"BELARUS’TAKİ DARBE GİRİŞİMİNİ TÜRKİYE’YE VATAN PARTİSİ ANLATTI"

Kunt, Türkiye’deki siyasi gerçeklikte bir tarafta bu partilerin, diğer tarafta da onlardan farklı olarak tek başına Vatan Partisinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin tam bağımsızlığını ve üretim devrimini savunuyoruz. Türkiye'yi tamamen Atlantik'ten koparıp Asya'ya yerleştireceğiz. Yarım kalan Kemalist devrim sürecini tamamlayacağız. ABD, Belarus Devlet Başkanı Sayın Lukaşenko'yu devirmek istedi ancak başaramadı. Lukaşenko'nun haklılığını bütün Türkiye'ye bir tek biz anlattık. Vatan Partisi iktidarında Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkiler daha da gelişecektir" dedi.

"BATI SALDIRGANLIĞINA BİRLİKTE KARŞI KOYACAĞIZ"

TGB Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Yunus Emre Özgün ise Türkiye ve Belarus’un Avrasya ülkeleri olduğunu belirterek, iki ülkenin birbirini Batı kaynakları üzerinden değil, doğrudan birbirlerinden öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Özgün, şöyle devam etti: "21. yüzyılda uygar olmanın ölçütü insan merkezli politikalardır. Belarus’a gelince bunu daha iyi gördük. Belarus, insana ve özellikle gençliğine değer veren bir ülke ve bunu her alanda yapması çok etkileyici. Batı emperyalizminin kışkırttığı savaşlara karşı barışı ve uygarlığı savunmak için ülkelerimizin gençlik örgütleri olarak ortak hareket etmeliyiz. Aradan Batılı kaynakları kaldırarak ülkelerimizi doğrudan tanımalıyız. Batı merkezli kara propaganda, bilgi bozma ve şeytanlaştırma faaliyetlerine eğitim, bilim, basın-yayın, siyaset ve kültür alanlarında birlikte karşı koymalıyız. Bugün yaptığımız anlaşmanın anlamı budur"

Türk gençlik heyeti, program kapsamında BRSM’nin tarihi genel merkez binasında yer alan "Belarus Gençlik ve Komsomol Hareketi Müzesi", "Çağdaş Belarus Devlet Müzesi", "Öğrenci Köyü Kompleksi", "Ulusal Gençlik ve Gönüllü Merkezleri", "Uluslararası Üniversite Mezunları Birliği", "Belarus Devlet Üniversitesi Coğrafya ve Jeoinformatik Fakültesi Jeoloji Müzesi" ile "Belarus Büyük Vatanseverlik Savaşı Tarihi Devlet Müzesi"ni ziyaret ederek, kurumların tarihçeleri ve çalışmaları hakkında bilgi edindi. Ayrıca gençlik heyeti, "Hatın (Khatyn) Köyü Devlet Anıt Mezarlık ve Müze Kompleksi”ni ziyaret ederek, "Büyük Anavatan Savaşı"nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası’nın soykırımı ve mezalimine uğrayan Hatın Köyü başta olmak üzere 12 bin 289 köydeki Belaruslu kurbanların anısına anıta çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Öte yandan Türk gençlik heyetinin ziyareti, Belarus devlet haber ajansı "Belta"; devlet gazeteleri "SB Today" ve "Zviazda" ile devlet televizyon kanalı "Belarus-1"de geniş yer buldu.