TGB, Meclis kapısından seslendi: "NATO’nun değil Türkiye’nin vekili olun!"
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İsveç’in NATO’ya alınmasını görüşecek olan TBMM’nin Ayrancı kapısından bir protesto düzenleyerek milletvekillerine seslendi.
Türkiye’yi bölme planlarının merkezi NATO’nun genişlemesinin önünü açacak olan İsveç oylamasına “Hayır” deyin diyerek meclisin önüne yürüyen TGB üyeleri, milletvekillerine seslendi.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, “NATO’ya ‘Evet’, Mehmetçiğe ihanettir. NATO’yu değil, milletin iradesini temsil edin. Bu kararı veto edin!” dedi.
‘MEHMETÇİĞİN KATİLİ NATO’
Eyleme liderlik eden TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin şunları söyledi:
- 9 Şehidimizin katili NATO’nun genişletilmesi kararına katılmak gaflettir. Vatan evlatları NATO kurşunlarıyla şehit edilirken, NATO’ya ‘Evet’ diyecek olan milletvekili, Türkiye’nin vekili değildir.
Meclis’in Ayrancı kapısından seslenen TGB’liler, “NATO’ya ‘Evet’, Mehmetçiğe İhanet, NATO’ya Boyun Eğmeyeceğiz, NATO’ya Hayır Tam Bağımsız Türkiye, Mehmetçiğin Katili NATO’ya Geçit Yok, Şehitler Ölmez Vatan Bölümez” sloganlarını attı.