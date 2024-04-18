Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği'nden (MASUDER) maden suyu açıklaması!

Sosyal medyada çıkan maden suyu tartışması üzerine açıklama geldi. Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir” denildi.

Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği'nden (MASUDER) maden suyu açıklaması!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) sosyal medyada bir soda markası hakkında atılan iddialar sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklmada, “Sosyal medya platformları ve bazı haber kaynaklarında, İsviçre Federal Gıda Güvenliği Ofisi’nin üyelerimizden Beypazarı Maden Suyu hakkında yayınladığı karara ilişkin haberler yapılmaktadır. Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) olarak bu duruma dair aşağıdaki açıklamayı, değerli kamuoyu ile paylaşma gereği doğmuştur. Ülkemiz 2004 yılından itibaren doğal maden suyu ile ilgili mevzuatlarını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmiştir. Bu sayede sektörümüz tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yıllardır ihracat yapmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre ‘de ise mevzuatlar Avrupa Birliği’nden farklıdır ve uygulanan mevzuatta bor minerali limiti çok daha düşüktür. Dolayısıyla yaşanan bu durum Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre mevzuatlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren maden suyu üreticileri, Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre üretim yapmaktadır. Ülkemiz, sahip olduğu yer altı doğal maden suyu kaynakları açısından Avrupa’daki emsallerine göre çok daha zengin mineral içeriğiyle farklılaşmaktadır. Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir” denildi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında tarımsal alanda iş birliğiTürkiye ve Azerbaycan arasında tarımsal alanda iş birliğiDış Politika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# maden suyu # soda
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"
Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye ve Batı'ya İsrail mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye ve Batı'ya İsrail mesajı
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Emin Gürses İran'ın İsrail'i vurmasının sonuçlarını anlatıyor! | İşin Aslı Prof. Dr. Emin Gürses İran'ın İsrail'i vurmasının sonuçlarını anlatıyor! | İşin Aslı Sendikal mücadeleye jandarmadan müdahale! Sendikal mücadeleye jandarmadan müdahale!