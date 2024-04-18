Türkiye ve Azerbaycan arasında tarımsal alanda iş birliği

Türkiye ile Azerbaycan arasında "Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı" imzalandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında tarımsal alanda iş birliği
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile Bakanlık'ta görüştü.

Yumaklı, yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan 11. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı vesilesiyle Memmedov ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Azerbaycan'da şubat ayında gerçekleştirilen seçimler sonrası aynı göreve tekrar atanması dolayısıyla Memmedov'u tebrik eden Yumaklı, bakanlıklar arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleşerek ilerlediğine dikkati çekti.

Yumaklı, Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı'nın bu işbirliğinin önemli aşamalarından olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında tarımsal ticaret artarak devam etmektedir. Son 10 yıl içerisindeki verilerimiz değerlendirildiğinde bu artış daha iyi görülmektedir. Tarımsal ticaret hacmimiz 2012 yılından bu yana yaklaşık yüzde 87 artış göstermiştir. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yakaladığımız bu ivmenin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz."

"Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı"nın önemine de değinen Yumaklı, "Halihazırda var olan işbirliğimizi ve eylem maddelerimizi belirli bir zaman çizelgesi içinde gerçekleştirmemize olanak sağlayacak bu beyan vesilesiyle ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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