Türkiye'de son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı! Meteoroloji çarpıcı raporu açıkladı

Türkiye son 33 yılın en kurak ağustosunu yaşadı. Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.

Türkiye'de son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı! Meteoroloji çarpıcı raporu açıkladı
Son Güncelleme:

Aşırı sıcaklar kuraklığı beraberinde getirdi barajlarda acil durum çanları çalmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu”nu yayımladı.

Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. Böylece ağustos ayı yağışlarında, son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Meteoroloji'nin ağustos ayına yönelik Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI- Percent of Normal Index) göre hazırlanan meteorolojik kuraklık durumunu gösteren Türkiye haritasında Marmara ve Karadeniz’in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı “şiddetli kurak'' olarak geçti.

Yağışlar, normaline göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de azaldı. Geçen yıla göre ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış görüldü.

Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.

Havucun faydaları nelerdir? Havuç cildi güzelleştirir mi?Havucun faydaları nelerdir? Havuç cildi güzelleştirir mi?Güzellik
# kuraklık # Hava durumu # Ağustos # meteoroloji
Çok Okunanlar
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Benzine zam geldi!
Benzine zam geldi!
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!
Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
14 Eylül günü piyasalar hızlı başladı! Dövizde son durum... Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?
14 Eylül günü piyasalar hızlı başladı! Dövizde son durum... Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?
Öne Çıkanlar 🚨 5 Başlıkla Türkiye Neden Jeopolitik Bir Güç Merkezi Olmalı! | Barış Adıbelli 🚨 5 Başlıkla Türkiye Neden Jeopolitik Bir Güç Merkezi Olmalı! | Barış Adıbelli Ziyech ve Ndombele ne zaman oynayacak? Okan Buruk açıkladı Ziyech ve Ndombele ne zaman oynayacak? Okan Buruk açıkladı