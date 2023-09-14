Türkiye'de son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı! Meteoroloji çarpıcı raporu açıkladı

Aşırı sıcaklar kuraklığı beraberinde getirdi barajlarda acil durum çanları çalmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu”nu yayımladı.

Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. Böylece ağustos ayı yağışlarında, son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Meteoroloji'nin ağustos ayına yönelik Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI- Percent of Normal Index) göre hazırlanan meteorolojik kuraklık durumunu gösteren Türkiye haritasında Marmara ve Karadeniz’in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı “şiddetli kurak'' olarak geçti.

Yağışlar, normaline göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de azaldı. Geçen yıla göre ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış görüldü.

Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.