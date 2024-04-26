Türkiye'deki Üniversitelerden ABD'deki öğrencilere destek!

İsrail'in Filistine gerçekleştirdiği saldırılarla Gazze'de yaşanan olaylara tepki Dünya'nın dört bir yanında büyüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de üniversitelerde "Ateşkes" çağrısı yapan öğrencilere Türkiye'deki Üniversitelerden de destek geldi. İşte ayrıntılar...

Türkiye'deki Üniversitelerden ABD'deki öğrencilere destek!
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ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde geçen hafta başlayan İsrail karşıtı Gazze gösterileri ülke genelindeki onlarca kampüse yayıldı. Eylemlere başkent Washington'da bulunan Georgetown ve George Washington üniversitelerinde okuyan öğrenciler de katıldı. 

Georgetown Üniversitesinin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı. Bazı öğrenciler ise polisin sınırlı izin verdiği alanlarda çadırlar kurdu.

GW güvenlik görevlileri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak öğrenci temsilcilerine sabah saat 07.00 ile akşam 19.00 arasında kampüste gösteri yapabileceklerini ve bu saatler dışında gösteri izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bahçede çadır kurmak üzere hazırlık yapan öğrencilerin sayısının artması ve diğer üniversite kampüslerinde olduğu gibi eylemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. 

TÜRKİYE'DEN DE DESTEK!

ABD'de bulunan Üniversitelerde yapılan bu gösterilere Türkiye'den de destek geldi. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi yayınladıkları açıklamalarla ABD'de yapılan gösterilere desteğini belirtti. 

# İsrailFilistin # abd
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