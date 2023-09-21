Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Yol çalışması nedeniyle kapalı olacak! TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması

Ulaştırma Bakanlığı, TEM'in Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasının 46 gün boyunca yol çalışma nedeniyle kapalı olacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Yol çalışması nedeniyle kapalı olacak! TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması
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TEM'in Bolu Dağı geçişinde 46 gün yol çalışması olacak… Ulaştırma bakanlığı tarafından, TEM'in Bolu Dağı geçişinde 46 gün yol çalışması olacağı duyuruldu.

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YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAPALI OLACAK!

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak. Ankara yönüne araç trafiği, D-100'den sağlanacak Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü açık olacak." ifadeleri kullanıldı.

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