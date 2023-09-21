Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Yol çalışması nedeniyle kapalı olacak! TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması
Ulaştırma Bakanlığı, TEM'in Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasının 46 gün boyunca yol çalışma nedeniyle kapalı olacağını duyurdu.
TEM'in Bolu Dağı geçişinde 46 gün yol çalışması olacak… Ulaştırma bakanlığı tarafından, TEM'in Bolu Dağı geçişinde 46 gün yol çalışması olacağı duyuruldu.
YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAPALI OLACAK!
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak. Ankara yönüne araç trafiği, D-100'den sağlanacak Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü açık olacak." ifadeleri kullanıldı.
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