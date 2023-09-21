Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu! TÜİK son verileri açıkladı
Tüketicinin ekonomiye güveni eylülde 71,5 oldu. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı.
Tüketici Güven Endeksi, eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık bazda yüzde 0,1 artışla 56,2 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 63,7 iken bu ay yüzde 8,1 artışla 68,9 oldu.
Ağustosta 63,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,8 artışla bu ay 68'e çıktı.