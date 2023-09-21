Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Üst üste 4. kez artış kararı geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu bir araya geldi. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından saatler 14.00'ü gösterdiğinde herkesin merakla beklediği politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı kamuoyuna açıklandı. Peki faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararını duyurdu! Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI AÇIKLADI!

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından ekonomide yeni yol haritası belirlenmiş ve bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan getirilmişti. Hafize Gaye Erkan başkanlığında haziran ayında gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısında 27 ay sonra bir ilke gidilmiş ve faizi artırma kararı alınmıştı. O dönem yüzde 8,5 olan faiz oranı, 650 baz puan artırılarak yüzde 15'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını ise 20 Temmuz gerçekleştirdi. Söz konusu toplantının ardından yapılan açıklamada bir kez daha faiz artışına gidildiği belirtilmiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 15’ten yüzde 17,5'a yükseltilmişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun ağustos ayı toplantısı ise 24 Ağustos tarihinde yine Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 17,5’ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar verildiği ifade edilmişti.

BİR KEZ DAHA FAİZ ARTIŞINA GİDİLDİ!

Merkez Bankası'nın yeni ekonomi döneminde haziran ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirdiği faiz oranında artış kararı eylül ayında da gerçekleştirildi.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 500 baz puan artırılarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltildi.

EKONOMİSTLER YÜZDE 30'A ÇIKARILACAĞINI TAHMİN ETMİŞTİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı ile ilgili tahminlerini gerçekleştirmişti. Ekomistler, politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin etmişti. 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer almıştı.