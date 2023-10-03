Umuda Ortak Ol! Ulusal Kanal ve Aydınlık’ta Tarihî Atılım

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yeni bir atılım başlattı. Atılım, Ulusal'da gerçekleştirilen bir yayın ile kamuoyuna duyuruldu. Gülşah Ekinci'nin sunduğu Özel Yayın'a Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, GÖREV Vakfı Başkanı Erkan Önsel, USMER Başkanı Şule Perinçek, Vatan Partisi Merkez Propaganda Bürosu Başkanı Çağadaş Cengiz, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin ve Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar katıldı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık'tan Atılım Yayını

Özel Yayına katılan GÖREV Vakfı Başkanı Erkan Önsel, yaptığı konuşmada Türkiye'nin zor bir süreç içerisinde olduğunu vurguladı. Önsel, "Bugün 2. Kurtuluş Savaşı'nın içerisindeyiz. Umutla ortaya çıkmak ve bunun güçlü sesi olmak. Aydınlık ve Ulusal öncü konumlarından dolayı bunun güçlü sesi oluyor. - Bunun için her şeyimizle ortaya çıkıyoruz. Malımızla, mülkümüzle, canımızla..." ifadelerini kullandı.

"Ulusal Kanal'a ve Aydınlık Gazetesi'ne İhtiyacımız Var"

USMER Başkanı Şule Perinçek, konuşmasında Ulusal Kanal'ın kurulduğu süreçte yapılan fedakarlıkları anlattı. Perinçek, "Milli Demokratik Devrimi ileri taşımak için Ulusal Kanal'a ve Aydınlık Gazetesi'ne ihtiyaç olduğunu aktardı. Perinçek, Milli Demokratik Devrimimizi daha ileri taşımak üzere zor ve çetin günlerde Üretim Devrimi'nin yolunu açacak Ulusal Kanal'a ve Aydınlık'a ihtiyacımız var. Karşı taraf bize hizaya girin diyor. İşte bu ciddiyette bir güvenlik meselemiz var, bağımsızlık meselemiz var. Buna çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Beyhan Korkman Kampanyanın Ayrıntılarını Açıkladı

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, kampanyanın ayrıntılarını paylaştı. Kampanya ile yaratılacak kaynak ile Ulusal Kanal'da hangi ihtiyaçların karşılanacağını anlatan Korkman, kampanyayı neden başlattıklarını da aktardı. Korkman, "Vatandaş olarak bu çözümsüzlüğün ve çaresizliğin içerisinde bir çıkış yolu arıyorsunuz. Biz de bu yüzden burada bir meşale yaktık. Karamsarlık yok! Umut var! Çözüm var! Biz varız, Ulusal Kanal var!" ifadelerini kullandı. Korkman, kampanyanın ayrıntılarıyla ilgili ise, " Bu atılımla birlikle şunları yapacağı: HD yayına tam anlamıyla geçeceğiz. Bir diğeri, stüdyomuzdaki ekranı daha büyüteceğiz. Stüdyomuza daha modern stüdyo masaları alacağız. Daha çok haberimiz olacak. Daha çok kadro, daha çok kamera alacağız. Bir diğeri, canlı yayın oluyor kesiliyor. Canlı yayın aracımız olsa bunların hiçbiri olmayacak. Kitlesel halk hareketlerini daha güzel gösterecek uçan kameramız olacak. Teknolojiye uyumlu rejiye ihtiyacımız var. Güçlü içerikler, güçlü belgeseller yapacağız. Farklı içerikler yapacağız. Bunun için iç yapımları güçlendireceğiz. İnternet birimimizi güçlendiriyoruz. Ona başladık." ifadelerini kullandı.

"Vermeden Kazanmak Yok"

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, fedakarlık kültürünü anlattı. Yücel, vermeden kazanmanın olamayacağını aktardı. Yücel, "Vermeden kazanmak yok. Bu coğrafyada vermeden sıçrama yapmak yok. Vermeden arttırmak yok. Kim veriyor? Öncüler veriyor. Ulusal Kanal da öyle kuruldu." ifadelerini kullandı.

"Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi Olmasaydı 15 Temmuz'da Türkiye'de İşgal Yaşayacaktı"

Vatan Partisi Merkez Propaganda Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin Türkiye tarihinde yaptığı önemli görevleri anlattı. Cengiz, "Türkiye çapında 558 televizyon var. Şunu soruyorum Ulusal Kanal dışındaki 557 televizyon olmasaydı ne değişirdi Türkiye'de? O televizyon yayınları bir şeyleri değiştirmek için mi yapıldı? Ama Ulusal Kanal olmasaydı, 1 Mart tezkeresi Meclis'te reddedilebilir miydi? Ulusal Kanal olmasaydı Ergenekon tertibi bitirilebilir miydi? Ulusal Kanal, Aydınlık olmasaydı Silivri zindanı yıkılabilir miydi? 15 Temmuz'da Ulusal Kanal yayını olmasaydı, 15 Temmuz öncesi Aydınlık "FETÖ darbe hazırlığında, bında dair tedbirleri alalım" manşetleri atmasaydı Türkiye bir işgali yaşayacaktı." ifadelerini kullandı.

"Ulusal Kanal Olmasaydı Türkiye'de Gençlik Öksüz Kalırdı"

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin gençlik ile olan ilişkisini aktardı. Ulusal Kanal'ın gençliğin sesi olduğunu aktardığını belirten Çetin, Ulusal Kanal olmasaydı gençliğin öksüz kalacağını belirtti. Çetin, "Ulusal Kanal olmasaydı Türkiye'de gençlik öksüz kalırdı. Ulusal Kanal'ın olmadığı bir Türkiye'de gençlik sesini duyuramazdı. Eğer bu kadar sorunlar biriktiyse demek ki artık bizim bir devrim kararı almamız gerekiyor. Üretim Devrimi'ni başarmamız gerekiyor. Türkiye'nin devrime ihtiyacı varsa, Ulusal Kanal'a ve Aydınlık Gazetesi'ne ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Çetin ayrıca kampanyanın önemine de vurgu yaptı. Çetin, "Bugüne kadar yaptığınız hiçbir fedakarlık, bugün yaptığınız kadar değerli olmayacak. Yarın yapacağınız fedakarlık da öncekilerden daha değerli olacak. Sloganımızda bir ortaklıktan bahsediyoruz. Bu ortak bir sorumluluk. Tek taraflı bir çağrı, tek taraflı bir sesleniş yok. Ortak olmaya çağırıyoruz." dedi.

"Burası Üreticilerin Kanalı"

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin milletin ve üreticinin yayın organı olduğunu ifade etti. Çınar, "Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi halkın sorununu olduğu gibi veriyor. Çünkü burası halkın gazetesi ve kanalı. Burada milletin parası var, milletin emeği var, milletin katkısı var. O yüzden burada milletin sesi çıkar. Milletin yayın organıdır burası. Burası üreticilerin kanalı dedik. Bursa Dokumacılar Odası Başkanı az önce telefonla ulaştı ve anlamlı bir katkıda bulundu. Üreticiler kanalına sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.