Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza sürüyor! Arıza 31 saattir giderilemedi

İstanbul'da aylardır süren metro, otobüs aksaklıklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un en yoğun noktalarından olan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 31 saat boyunca hizmet verilmedi.

Metro İstanbul konu hakkında "zorunlu bakım çalışması" açıklaması yaptı. Seferler problem nedeniyle Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler 20-25 dakika aralıklarla yapıldı. Ayrıca sefer aralıklarının yer aldığı bilgi ekranlarının da kapatıldığı gözlendi.

Arıza sebebiyle Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleri ring seferleri yapıldı.

31 saatten uzun süre hizmet verilmeyen hatta arıza sebebinin trenlerin kafa kafaya çarpışması olduğu iddia edildi.