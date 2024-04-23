Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza sürüyor! Arıza 31 saattir giderilemedi
İstanbullunun metro çilesi bitmiyor. 16 milyonluk kentin en yoğun noktalarından biri olan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı 31 saat boyunca hizmet vermedi. Arıza nedeniyle İETT otobüsleriyle ring seferleri yapıldı. Arızanın sebebinin metroların kafa kafaya çarpışması olduğu iddia edildi.
İstanbul'da aylardır süren metro, otobüs aksaklıklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un en yoğun noktalarından olan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 31 saat boyunca hizmet verilmedi.
Metro İstanbul konu hakkında "zorunlu bakım çalışması" açıklaması yaptı. Seferler problem nedeniyle Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.
Çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler 20-25 dakika aralıklarla yapıldı. Ayrıca sefer aralıklarının yer aldığı bilgi ekranlarının da kapatıldığı gözlendi.
Arıza sebebiyle Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleri ring seferleri yapıldı.
31 saatten uzun süre hizmet verilmeyen hatta arıza sebebinin trenlerin kafa kafaya çarpışması olduğu iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı