Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de, yarın öğle saatlerinden itibaren ise iç Ege ile İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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# fırtına
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