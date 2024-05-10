Uygur kışkırtıcılığı Meclis'ten geçmedi! Kara propagandaya CHP, İYİ Parti ve DEM Parti de katıldı

Meclis’teki muhalefet partileri bir kez daha Ankara-Pekin ilişkilerini hedef tahtasına oturttu.

Bu kez sürecin öncülüğünü Saadet Partisi ve Gelecek Partisi yaptı. İki partinin Meclis’teki grubu, Çin’de Uygur Türklerine uygulandığı öne sürülen insanlık dışı muamele ile soykırım iddialarının tespiti için araştırma önergesi verdi.

ABD’nin Uygur Türkleri üzerinden yaptığı kara propagandaya Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin yanı sıra CHP, İYİ Parti ve DEM Parti de katıldı. Bu partiler, araştırma önergesini destekledi.

Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Uygur konusunun Türkiye ile Çin arasında görüşülen bir başlık olduğunu belirtti. Pekin'in Türk yetkilileri ilgili bölgeyi gezmek için daveti olduğunu hatırlattı.

Leyla Şahin Usta, konuşmasında, "TBMM'den karar çıkmış ve bir heyet olarak gideceksiniz, karşı devletin buna onayını bekliyorsunuz. Bu konudaki görüşmeler, diplomatlarımızın gidişleri gelişleri ve Dışişleriyle olan yazışmalarının hepsi devam ediyor. Çin diyor ki: 'Sizi misafir edelim, istediğiniz yerleri gezdirelim.' Biz, 'Bu iddialarla ilgili heyetimizi göndermek istiyoruz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan önergenin reddedilmesi Türkiye’de yaşayan Uygur ayrılıkçılarını rahatsız etti. Konuyla ilgili kendilerine "Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgündeki Hükümeti" adını veren CIA destekli grup önergeye ret oyu veren AK Parti ve MHP’ye tepki gösterildi.