Eurovision'a Filistin damga vurdu! On binlerce kişi İsrail'i protesto etti

Eurovision şarkı yarışması protestolar eşliğinde devam ediyor. Finali 11 Mayıs’ta yapılacak yarışmaya İsrail’in de katılıyor olması, etkinliğinin yapıldığı İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler İsrail’in boykot edilmesini istedi.

Protestolar organizasyonun yapıldığı binanın içine de taşındı. İsrail’i temsil eden Eden Golan, şarkısını söylemek için sahneye çıktığında izleyiciler tarafından yuhalandı. Salonda “Özgür Filistin” sloganları atıldı.

Belçika'nın VRT televizyonu ise, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek Filistin’e destek mesajı paylaştı. Mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

SERTAB ERENER FİLİSTİN'İ UNUTTU

Bu yıl Eurovision’da Sertap Erener de 21 yıl önce ödül aldığı şarkıyı seslendirdi. Erener, Filistin için herhangi bir mesaj vermedi. Sembol taşımadı veya harekette bulunmadı. Sertap Erener'in Filistin'deki zulmü gündeme getirmemesi Türkiye'de tepki halk tarafından tepki ile karşılandı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar ise Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.