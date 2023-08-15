Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Devlet kurumları da bu suça ortak oldu"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 18 yaşındaki 22 çocuğun cinsiyetine müdahale edildiği ortaya çıkmıştı. Yaşları 11 ile 18 arasında değişen sağlıklı çocukların üzerinde cinsiyet değiştirme operasyonları yapıldığı gündeme düşmüştü. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuyla ilgili Ulusal Kanal ekranlarından bir açıklama gerçekleştirdi.

Aydınlık Gazetesi İstanbul Üniversitesi'ndeki skandalı ortaya çıkarmıştı / 13 Ağustos 2023 tarihli haber

"BU İŞİN BAŞLANGICI İSTANBUL SÖZLEŞMESİ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Özlem Konur Usta'nın sorularını yanıtladı. Perinçek, İstanbul Üniversitesi'ndeki "çocukların cinsiyetine müdahale" skandalına ilişkin konuştu. Perinçek, bu olayın İstanbul Sözleşmesi'ne girilmesiyle başladığını vurduladı. Perinçek şunları söyledi:

- Bu işin başlangıcı İstanbul Sözleşmesi'nin Meclis'te kabul edilmesiyle başladı. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti hepsi oy verdiler. Bir tek Vatan Partisi o dönem bunun emperyalizmin oyunu olduğunu söylüyordu. Tabi sonra Vatan Partisi'nin mücadelesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bugüne kadar daha çok LGBT sanki toplumun içinden sözde özgürlük talebi olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi aynı ABD'deki gibi doğrudan devlet kurumları bu çürümenin başını çekmeye başladılar. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 15, 2023

"DEVLET KURUMLARI DA BU SUÇA ORTAK OLDU"

Perinçek, İstanbul Üniversitesi'nde yaşananlarla birlikte LGBT dayatmasının toplumsal sözde özgürlük talebi düzleminden çıkarak devlet kurumlarının da ortak olduğu bir suça dönüştüğüne işaret etti. Perinçek şöyle konuştu:

- Fakat şimdi bakın ne oluyor? İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinin tıp fakültesi, bir takım tıbbi müdahalelerle insanlarımızın sözüm ona cinsiyetlerini değiştirmeye kalkıyor. Dünyaya kadın olarak geleni erkek, erkek olarak geleni kadın yapma gibi müdahaleler. Bu iş toplumsal hareketler düzleminden çıktı, devlet kurumlarının da bu suça ortak olduğu bir aşamaya geldi. Zaten bu işin kökü böyle.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Eşcinsellik tamamen, ideolojik ve kültürel bir baskıdır. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 15, 2023

"İNSANIN CİNSİYETİNE YABANCILAŞMASI OPERASYONU TÜRKİYE DEVLETİ'NE DE ATLADI"

Perinçek, eşcinsellik dayatmasının tarih boyu yukarıdan aşağıya bir dayatma olarak ortaya çıktığını belirtti. Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

- Büyük emperyalist devletler doğrudan doğruya insanların cinsiyetine yabancılaştırılması operasyonlarında baş çekiyorlar. Bu Türkiye Devleti'ne de atlamış oldu. İstanbul Üniversitesi, kurulu düzenin, hakim kuvvetlerin, hakim kurumların içinde önemli bir kurum. Hem üniversite hem de tıp fakültesi. İşin içine tıp da giriyor. Tabi bu bir facia. Karşılaştığımız tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteren bir olay. Halkı da uyandırmamız lazım, devlet kurumlarını da uyandırmamız lazım.