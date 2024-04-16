Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "İran düşmanlığı Türkiye ve Filistin'e ihanettir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (16 Nisan 2024) saat 14.00’te Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde bir basın toplantısı yaparak, İran ve Filistin ile İsrail arasındaki savaşta son gelişmeleri değerlendirdi ve Türkiye’nin sorumluluklarını belirtti.

Doğu Perinçek, özetle şunları açıkladı:

"İsrail ile İran birbirlerine silah çekti.

Türkiye’nin kamuoyu imalatçıları haritaların başındalar, ancak Türkiye’de değiller. Haberleri ve yorumları İsrail ve ABD basınından farklı değil. Tarafsız görüntüsü verme gayretinde olanlara da rastlanıyor. Ancak perdeyi kaldırırsanız İsrail’in altı köşeli yıldızı gözüküyor.

KARAGÖZ PERDESİNDEKİ BEBE RUHİ’NİN TİYATRO YAYGARASI

Filistin, Yemen ve İran’ın silahlı güçleriyle omuz omuza verdiği bu savaşta, yakalarını İsrail ve ABD’den kurtaramayanlar, hemen “tiyatro” perdelemesiyle psikolojik savaştaki görevlerine soyundular.

Dünya tiyatro tarihinde ilk kez, 36 bin insan sahnede katlediliyor.

Öyle bir tiyatro ki, sahnesinde füzeler atılıyor, bombalar patlıyor, savaş uçakları uçuyor.

“Tiyatro” tekerlemesini yineleyenler, Karagöz perdesindeki Bebe Ruhi rolünde savaş gerçeğini gürültüye getirmektedirler. İpleri ABD ve İsrail’in elindedir.

İSRAİL’İN STRATEJİK HEDEFİ “KÜRDİSTAN” ADI ALTINDA İKİNCİ İSRAİL

Bugün ön cephesi Filistin olan savaşta, İsrail’in stratejik hedefi, en başta Türkiye’yi ilgilendirmektedir.

İsrail’in stratejik hedefi, “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devletçiğini kurmaktır. İsrail’in yaptığı bütün savaşlar, en sonunda sözde “Kürdistan”ı kurmak içindir. Bu açıdan Siyonist Tel Aviv yönetimi emperyalist Washington’dan daha mecbur, daha inatçı, daha hilebaz, daha zalim ve daha gözükaradır. Çünkü “Kürdistan” adı altında Müslüman bir İsrail’in kurulması, İsrail Siyonistleri açısından bir yaşam sorunudur. İsrail Siyonizmini her şeyden vazgeçirebilirsiniz, ancak “Kürdistan” planından vazgeçiremezsiniz.

İSRAİL VE MOSSAD’IN GÜVENLİK BELGELERİNDEKİ TÜRKİYE

Netanyahu’nun haber ajansları ve televizyonları ile aynı duyguları ve konumları paylaşan Türkiye medyasındaki “tarafsız” haberci ve yorumcular, İsrail Hükümetinin ve MOSSAD’ın güvenlik belgelerinde niçin haber değeri bulmadılar?

İsrail Hükümetinin Güvenlik Belgesinde, bölgedeki bir numaralı tehdit Türkiye!

MOSSAD’ın Güvenlik Raporunda Türkiye, İran’dan daha tehlikeli!

Stratejik hedef “Kürdistan” olunca, bir nolu tehdit ve tehlike de Türkiye oluyor elbette.

DEVLET ZAAF İÇİNDE: PKK HENDEKLERDEN ÇIKARTILDI VE GÜNEYDOĞUDA YEREL İKTİDAR YAPILDI

İran ile İsrail arasındaki boy ölçüşmeye hangi koşullarda bakıyoruz?

Son yerel seçimlerde PKK hendeklerden çıkartılmış ve Güneydoğu illerimizde iktidar koltuklarına yerleştirilmiştir. Bölücüerin ellerine Belediye Başkanı mazbataları verilmiştir. Kandil’den ayaklanma çağrıları geliyor. Yakıp yıkma provaları hemen seçim ertesinde başlamıştır ve boyunlar eğilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan TBMM Başkanı ve AK Parti Hükümetine kadar zaaf içindedir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasayı ve Siyasal Partiler Yasasını PKK’nın ayakları altına seriyor ve PKK’nın “yasal” partilerini kapatmıyor. Dahası 1 Milyar liradan fazla paranın devlet hazinesinden PKK Terör örgütüne verilmesini sağlıyor.

BU HARİTALARA NEREDEN BAKIYORSUNUZ?

Seçim sonrası yerel yönetimler haritasına bakıyoruz, Güneydoğu illerimiz İkinci İsrail mavisine boyanmış. İkinci İsrail mavisi, aynı zamanda NATO mavisidir!

Koltuklarının altında Siyonizmin Altı köşeli yıldızını saklayanlar, bu haritayı “demokrasinin haritası” olarak kutsuyorlar.

İkinci İsrail, hangi ülkenin topraklarında kurulacak?

Bu yüzden kimlerin kanı dökülüyor ve dökülecek?

Hangi ülkenin ekonomisi yara alıyor ve alacak?

Hangi ülke iç çatışmaların ve kargaşalıkların içine itilecek?

Hangi ülkenin Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarındaki yeri dinamitlenecek?

ABD ve İsrail güdümlülerin bu sorulara verdiği yanıtta Türkiye bulunmuyor ama bol miktarda İran ve Rusya düşmanlığı var.

Bugün İran ve Rusya düşmanlığı, ABD ve İsrail servislerinin en başta gelen bilgi karartma ve aldatma malzemesidir.

TÜRKİYE VE İRAN İKİNCİ İSRAİL PLANININ HEDEFİNDE

ABD ve İsrail’in İkinci İsrail devletçiğini planlayanlar, Irak’ı böldüler, Suriye’de İkinci İsrail’in Terörist Devletçiğini kurdular, 40 yıldır Türkiye’de bölücü terörü besliyorlar ve İran’a diş biliyorlar.

PKK, yalnız ABD’nin “Kara Kuvveti” değildir, ondan önce İsrail’in “Kara Kuvveti”dir.

Irak, Suriye ve İran bölünürse, Türkiye’de bölünür!

Rusya kaybederse, Türkiye de kaybeder.

BATI ASYA’DAKİ SAFLAŞMA

Batı Asya’daki saflaşma bellidir.

İran, yalnız İsrail’in değil, İkinci İsrail’in de karşısındadır ve karşısında olmak zorundadır. Türkiye, İran ve Azerbaycan aynı cephededir. Rusya, Suriye, Irak, Filistin, Yemen ve diğer Batı Asya ülkeleri onlarla birliktedir.

ABD, İsrail, Avrupa’nın Natocuları, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, PKK ve DAEŞ düşman cephededir. Üslerini kurmuşlar, namlularını Türkiye’ye, Rusya’ya ve İran’a çevirmişler.

Filistin ile cephe arkadaşı olan Türk milleti, İran ile de birliktedir.

ABD VE İSRAİL TEZGÂHINDA SÜNNÎ-ŞİÎ KAMPLAŞMASINA PİYON OLMAK

ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi, Sünnî-Şiî kamplaşmasıyla Müslümanları bölme ve Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirme planı içindedir.

Açık ve Sinsi İran düşmanlığı içinde olanlar, karanlık bir göreve bağlanmışlardır.

Mezhepçilik bayrağı açarak, Şiî düşmanlığına piyon olanları uyarıyoruz. ABD ve İsrail planı içinde Müslümanlık var mıdır, soruyoruz.

İRAN’A DÜŞMANLIK TÜRKİYE’YE VE FİLİSTİN’E İHANETTİR

Bugün Filistin ile omuz omuza savaşan İran’a düşmanlık, ABD’nin İkinci İsrail planının hizmetindedir ve hem Filistin’e hem de Türkiye’ye ihanettir.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL KARARLAR

Türkiye Hükümeti, yaşanan süreci balkondan seyredemez.

Hiç kimse Filistin’e sargı bezi yollayarak, Türkiye’nin geleceğine ilişkin sorumsuzluk ve kararsızlığını örtemez.

Bugün Filistin, İran, Yemen ve Rusya’nın ön cephedeki savaşları Türkiye’nin de savaşıdır.

Hükümet gecikmeden Türkiye’nin güvenliği için zorunlu kararları almalıdır.

Türkiye hava sahası İsrail’e, ABD’ye ve müttefiklerine kapatılmalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan toprağımız olan İncirlik ve Kürecik’teki ABD üslerini denetim altına almalıdır. ABD personeli bir hafta içinde evlerine yollanmalıdır.

Türkiye, ABD ve İsrail güdümündeki PKK Terör Örgütünün ve DEAŞ türünden Sahte İslamcı terör örgütlerinin Suriye ve Irak’ın kuzeyinden temizlenmesi için, komşuları Suriye, Irak, İran ve Rusya ile askerî işbirliği için gerekli girişimlere hemen başlamalıdır."