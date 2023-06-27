Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten bayram mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Kurban Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Doğu Perinçek, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Türk Milleti, Büyük İnsanlık,

Bayramlarda ölümsüz olan bütün erdemler kapımızı çalar.

Birbirimizle kucaklaşırken, el sıkarken, el öperken, aslında sevginin, paylaşmanın, iyiliğin, dayanışmanın, hoşgörünün, bağışlamanın, kardeşliğin ölümsüzlüğüne sarılırız.

Binlerce yıldır kuşaktan kuşağa armağan edilen değerleri, bayramlarda yeni kuşaklara emanet ediyoruz.

Bayramlarda öptüğümüz el, bize binlerce yılın erdemlerini devreden eldir.

Sarıldığımız sıcaklık, gelecek kuşaklara taşıyacağımız değerlerin sıcaklığıdır.

Bayramlarda ben yoktur.

Benim bayramım olmaz, bizim bayramımız vardır.

Bu nedenle bayramlarda bize ait değerler baş köşeye oturur.

Bayramlaşmada kapılar herkese açılır.

Bayramlarda bütün kapılar gönül kapısıdır.

Bayramlarda bütün pencereler, gönül gözüdür.

Bayramlarda açılan kollar, herkesi kucaklar. Ne var ki bencillik, çıkarcılık, kin, haset, kıskançlık, kibir, bayramlaşmanın kapısından giremez.

Bayramlarda nefis ölür, toplum, vatan, millet ve insan sevgisi büyür.

Büyüklerimizin bizlere emanet ettiği erdemler sonsuz olsun!

Gelecek kuşaklara bıraktığımız değerler kutlu olsun!

Bayramınız kutlu olsun!"