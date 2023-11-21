Vatan Partisi: "LGBT Şubesini Kapatacağız"

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, her fırsatta LGBT ideolojisine propaganda alanı açıyor. “LGBT’nin emrindeyiz” diyen Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park’ın kapılarını LGBT örgütlerine açtı. İzmir, Sivil Sesler Festivali adı altında iki gün LGBT dayatmasına sahne oldu.



Türkiye’nin dört bir yanından LGBT dernekleri 17-18 Kasım günlerinde İzmir’de buluştu. Sivil Sesler Festivali’ne Kaos GL adlı örgüt önderlik etti.



Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, LGBT dayatmasına belediyenin ortak olmasına tepki gösterdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün LGBT örgütlerine stant kurdu. İki gün boyunca atölyelerde LGBT ideolojisi işlendi. Bolluk, LGBT propagandasının amacının toplumu dağıtmak olduğunu söyledi.



Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serhan Bolluk, belediyedeki LGBT birimleri yerine uyuşturucu ile mücadele şubeleri kuracaklarını açıkladı.