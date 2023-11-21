İyi Parti’de Sular Durulmuyor! Çağdaş Çelik De Parti’den İstifa Etti

Öte yandan İyi Partiden istifa eden isimler arasına Merkez Disiplin Kurulu üyesi Çağdaş Çelik de katıldı. Ulusal Kanal’ın ulaştığı Çelik, “Parti, Meral Akşener’i Sevenler Derneği’ne dönüştü” diyerek istifa gerekçelerini sıraladı.



İyi Parti’de yolsuzluk iddialarıyla çıkan kriz büyüdü.



Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı televizyon programında partideki tartışmalarla ilgili konuştu.



Dikbayır, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’ya tepki göstererek, 23 Kasım Perşembe günü her şeyi açıklayacağını da ilan etti.



Öte yandan partiden son istifa eden isim de Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik oldu. Ulusal Kanal’ın ulaştığı Çelik, partisinden istifa gerekçelerini sıraladı.



Partideki adaylık süreçlerinin sosyolojik ve matematiksel olgulara dayanmadığını söyleyen Çağdaş Çelik, aday belirleme kararlarının yakın ilişkiler üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.



Çelik, İyi Parti’nin artık Meral Akşener’i Sevenler Derneği’ne dönüştüğünü belirtirken parti tabanının bu durumdan çok rahatsız olduğunun da altını çizdi.



